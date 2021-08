L’ouragan Nora touche terre au Mexique et longe le pacifique !

Les Etats du Jalisco et du Nayarit en première ligne. Nora doit longer la côte et rejoindre le Golfe de Californie. Les Etats de Jalisco et du Nayarit sont les plus exposés, comme le montre cette carte du NHC.

Le Centre américain des ouragans met en garde la population contre des « très fortes pluies dans le Jalisco et le Nayarit ». Il évoque aussi des vents « forts ».

D’importantes précipitations concernent ou vont concerner également les Etats du Michoacan, du Sonora et de Basse-Californie.

Un ouragan de faible puissance. Sur une échelle qui en compte 5, Nora est un ouragan de catégorie 1, à la limite de n’être qu’une tempête tropicale. La vitesse moyenne du vent est de 120 km/h pendant une minute, donc avec des rafales plus importantes. Pour être considéré comme un ouragan, le vent doit souffler en moyenne à 119 km/h pendant une minute. Au moment de toucher terre, le vent soufflait à 130 km/h en moyenne.