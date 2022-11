Max Verstappen s’offre la pole position du GP du Mexique ! (Video)

À noter que Kevin Magnussen (Haas) sera pénalisé de cinq places sur la grille dimanche après avoir changé de moteur plus tôt dans l’après-midi.

Verstappen signe la pole à Mexico devant les pilotes Mercedes F1

Max Verstappen (Red Bull) a dominé les qualifications du GP du Mexique samedi à l’Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico devant George Russell et Lewis Hamilton (Mercedes).

On ne l’attendait pas à pareille fête. En retrait depuis le début du week-end, Max Verstappen a sorti deux tours stratosphériques en Q3 pour signer sa première pole position au Mexique. Le Néerlandais a devancé les deux favoris de la séance : George Russell et Lewis Hamilton. Mercedes avait pourtant performé lors des essais libres 2 et 3 ainsi qu’en début de qualifications. Mais le champion du monde en avait gardé sous le pied et a claqué un temps de 1’17 »775.

Verstappen a-t-il hérité de la meilleure place sur la grille ? Rien n’est moins sûr parce qu’à Mexico, la ligne droite jusqu’au premier virage est longue et permet aux pilotes de la deuxième ligne de profiter de l’aspiration avant le freinage. C’est ainsi Lewis Hamilton (3e) et Sergio Perez (4e) qui pourraient tirer leur épingle du jeu au départ. Le héros local qui provoque la furie dans les tribunes à chaque passage a finalement échoué à 353 millièmes de son coéquipier alors que George Russell n’a pu obtenir sa deuxième pole position après celle en Hongrie.

Source – Équipe