Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), l’autorité en charge des aéroports à Mexico, s’attend à ce que l’aéroport international Felipe Angeles (AIFA) devienne la seconde plaque-tournante du pays et de la capitale. Il devrait accueillir la majorité des vols de compagnies low-cost.

Pendant plusieurs années, on avait parlé à Mexico d’un tout nouvel aéroport international pour desservir la capitale du pays. Un projet pharaonique mais dont le coût prohibitif –à plus de 15 milliards de dollars– avait suscité les polémiques. Et finalement son annulation avec l’élection d’un nouveau gouvernement en 2018.

Selon Andrés Manuel Lopez Obrador, Président du Mexique, l’ancien aéroport était un symbole de corruption de la précédente administration. Le Président concédait pourtant l’urgence d’améliorer les capacités d’accueil du trafic aérien à Mexico.

López Obrador a trouvé une cible facile dans le projet extrêmement coûteux et audacieux sur le plan architectural lancé par son prédécesseur pour construire un nouvel aéroport immense et flashy dans un marais à l’est de la ville, beaucoup plus près du centre-ville.

Le président a décidé d’annuler le projet et de construire le nouvel aéroport sur un sol plus ferme au nord. Il devrait coûter 4 milliards de dollars, ce qui, selon López Obrador, représente une économie de coûts par rapport au site marécageux, qui aurait pu nécessiter des milliards d’entretien en raison du sol gorgé d’eau.

Le nouvel aéroport fonctionnera en tandem avec l’aéroport existant de Mexico, dont les deux terminaux saturés devaient être fermés dans le cadre du plan précédent.