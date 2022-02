Mexique : huit morts dont 2 français dans un accident d’autobus près de Cancun !

Dimanche dans l’État du Yucatán, au Mexique, une collision entre un camion et un bus a fait huit morts et dix-neuf blessés, dont dix dans un état grave.

Parmi les personnes décédées figurent des ressortissants étrangers, une allemande et deux Français, originaires de La Madeleine dans le nord de la France.

Il s’agit de Mathilde Dupas, employée au conseil départemental du Nord, originaire de la région dunkerquoise, et de son compagnon, Alexis Bouchindhomme, tous deux parents d’un petit garçon, blessé dans l’accident.

Une cagnotte pour Hélio

Une cagnotte Leetchi a été lancée ce mardi en fin de journée. Josépha Bodart, à l’origine de cette initiative, tout en évoquant un « choc incommensurable, une tristesse infinie » par rapport à ce drame, dit vouloir soutenir Mélanie, la marraine, et Paul, l’oncle, partis au Mexique pour voir Hélio.

Celui-ci « a été opéré et a subi une commotion cérébrale » mais « on ne sait pas encore pendant combien de temps, il devra être hospitalisé, et combien de temps les proches d’Alexis et Mathilde devront se relayer, là-bas avant qu’il puisse être rapatrié. » Cette cagnotte permettra de les « aider financièrement. La marraine sera la bénéficiaire de cette cagnotte. »

Sébastien Leprêtre, maire de la petite commune de La Madeleine, est très touché par ce drame : « C’est terrible… Il me touche comme toute la communauté madeleinoise. On a l’habitude de dire que La Madeleine est une ville-village où tous les habitants se connaissent et se reconnaissent. Beaucoup ont dû croiser ce jeune couple qui avait peut-être enfin pu partir en vacances, après la crise sanitaire, et le destin est venu les faucher. »

Le maire dit aussi « penser à leur fils, Helio et à leurs proches. » Il va d’ailleurs prévenir –si ce n’est déjà fait– le directeur de l’école Sainte-Geneviève où le petit Helio était scolarisé « pour qu’il y ait une prise en charge, un soutien qui lui soient apportés ainsi qu’à ses camarades. »

Les services consulaires du Mexique ont dépêché une personne sur place pour apporter un soutien technique et légal á la famille. Selon la presse locale, l’autobus s’est renversé après avoir heurté un camion de marchandises qui travaillait sur le chantier du train touristique Maya que le gouvernement construit dans la région.

Source – Agences