Mexique : le cyclone Eta fait 12 morts et se dirige vers Cuba !

Le cyclone Eta a déjà fait 12 morts au Mexique et touché plus de 80 000 personnes ; les pluies et les vents violents ont provoqué des inondations et la destruction de plus de 2 000 maisons dans la région de Los Altos, au Chiapas, où une douzaine d’indigènes ont trouvé la mort.

Des dégâts ont également été causés dans la station touristique de San Cristòbal de las Casas : un abri temporaire a été installé dans le centre de convention de la région.

Le cyclone a atterri mardi au Nicaragua comme un puissant ouragan et lorsqu’il est arrivé au Honduras mercredi, il était déjà dégradé en tempête tropicale, mais il a fait au moins vingt morts dans ce pays. Il se dirige maintenant vers Cuba, les îles Caïmans et la Floride.

Les victimes, pour la plupart emportées par le courant des cours d’eaux en crue, ont été localisées dans la région du Chiapas, frontalière avec le Guatemala, le pays le plus touché par Eta qui y a causé la mort de quelque 150 personnes.

Une dizaine de corps ont été retrouvés dans une rivière située dans la localité de Chenalho, a précisé le gouvernement régional du Chiapas, dans un communiqué.

Les fortes pluies ont également provoqué des glissements de terrain et la coupure d’une vingtaine de routes dans cet Etat à majorité indigène, l’un des plus pauvres du Mexique.

Eta, qui avait touché terre mardi en puissant ouragan de catégorie 4 avec des vents de 140 km/h, s’est progressivement affaibli en passant sur le Nicaragua et le Honduras. Ses pluies torrentielles ont aussi affecté le Costa Rica, le Panama et le Salvador.

Désormais rétrogradé en dépression tropicale, il devait se renforcer au-dessus de la mer des Caraïbes pour menacer dimanche Cuba, ainsi que la Jamaïque, les Iles Caïmans et le sud de la Floride.

