Plus de biens importés du Mexique que de la Chine aux États-Unis en 2023 !

Pour la première fois en plus de 20 ans, les États-Unis ont importé plus de biens provenant du Mexique que de la Chine l’an dernier.

Les données publiées mercredi par le département américain du Commerce révèlent que la valeur des marchandises importées aux États-Unis en provenance du Mexique a augmenté de près de 5 % entre 2022 et 2023, pour atteindre plus de 475 milliards $ US l’an dernier.

Parallèlement, la valeur des importations provenant de la Chine a chuté de 20 %, s’établissant à 427 milliards $ US.

Il faut remonter à 2002 pour trouver la dernière année où les marchandises mexicaines importées aux États-Unis avaient dépassé la valeur des importations chinoises.

Les relations économiques entre les États-Unis et la Chine se sont gravement détériorées ces dernières années, alors que Pékin mène une lutte commerciale agressive et pose des gestes militaires inquiétants en Extrême-Orient.

L’administration de l’ex-président Donald Trump a commencé à imposer des droits de douane sur les importations chinoises en 2018, plaidant que les pratiques commerciales de Pékin violaient les règles commerciales mondiales.

Par la suite, le président Joe Biden a maintenu ces tarifs en vigueur après son entrée en fonction, en 2021, illustrant clairement que l’antagonisme envers la Chine serait un rare terrain d’entente pour les démocrates et les républicains.

Source – Agences