Pollution.Une mystérieuse marée noire souille la côte est du Mexique

La côte ouest du Mexique fait face depuis plusieurs semaines à une importante marée noire dont l’origine est pour l’instant inconnue.

Début mars, des pécheurs de l’État de Veracruz et de Tabasco, ont été les premiers à donner l’alerte. Depuis, des traces d’hydrocarbures ont été retrouvées sur 630 kilomètres de côtes, au niveau du golfe du Mexique à l’est du pays. « La nappe de pétrole continue de s’étendre, avec de graves conséquences pour les écosystèmes et les communautés habitant les différentes zones touchées », alertait le 23 mars l’ONG Greenpeace Mexique.

Selon le Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, une coalition de collectifs de pêcheurs, de peuples indigènes et de militants environnementaux, le pétrole brut a atteint la lagune d’Ostion, une zone de reproduction pour les poissons, les crevettes et les palourdes. À quelques jours de la Semaine Sainte, période durant laquelle la quasi-totalité des Mexicains sont en vacances, l’annonce inquiète aussi le secteur touristique local, la zone étant une destination prisée. « Nous ignorons si les plages seront propres d’ici là, et nous craignons une baisse significative du nombre de touristes » s’inquiète un habitant cité par le quotidien La Jornada. Les autorités, qui ont lancé une enquête, ont confirmé la catastrophe tout en indiquant que 94,7 tonnes de déchets imprégnés d’hydrocarbures avaient été collectées soit 88 % du total de la polution.

Un navire privé à l’origine ?

Personne ne semble en mesure de déterminer l’origine de la catastrophe. Pemex, qui exploite le Golfe serait-il impliqué comme l’en accuse l’opposition ? La présidente de gauche, Claudia Sheinbaum, s’égosille tous les matins depuis une semaine, lors de sa conférence de presse quotidienne : la compagnie pétrolière nationale n’y est pour rien. Ce pourrait être aussi les suites de l’incendie d’une raffinerie dans le port de los Dos Bocas qui a fait cinq morts ? Des traces d’hydrocarbures ont bien été retrouvées à proximité mais les dates ne concordent pas. Plus au Nord, des boulettes avaient déjà été retrouvées avant l’incendie.

La presse mexicaine a, elle, évoqué le déballastage illégal d’un pétrolier « fantôme » au large de l’État de Tabasco. Information pas confirmée par la présidente qui en revanche assure : « L’entreprise responsable des dégâts devra financer les aides aux communautés locales. »

Reste à savoir qui.

La Marine mexicaine a indiqué que la marée noire dans le golfe du Mexique provenait de trois sources, dont un navire qui n’a pas encore été localisé.

Le ministre de la Marine, Raymundo Pedro Morales Ángeles, a déclaré que 13 navires avaient été repérés, mais que seuls quatre se trouvaient encore dans les eaux mexicaines et faisaient l’objet d’inspections par les autorités compétentes.

Concernant les neuf autres navires, qui se trouvent désormais en eaux internationales, le gouvernement mexicain a sollicité la coopération internationale afin de mener des inspections et de localiser le navire responsable de la pollution.

La côte ouest du Mexique fait face depuis plusieurs semaines à une importante marée noire dont l’origine est pour l’instant inconnue.

Début mars, des pécheurs de l’État de Veracruz et de Tabasco, ont été les premiers à donner l’alerte. Depuis, des traces d’hydrocarbures ont été retrouvées sur 630 kilomètres de côtes, au niveau du golfe du Mexique à l’est du pays. « La nappe de pétrole continue de s’étendre, avec de graves conséquences pour les écosystèmes et les communautés habitant les différentes zones touchées », alertait le 23 mars l’ONG Greenpeace Mexique.

Selon le Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, une coalition de collectifs de pêcheurs, de peuples indigènes et de militants environnementaux, le pétrole brut a atteint la lagune d’Ostion, une zone de reproduction pour les poissons, les crevettes et les palourdes. À quelques jours de la Semaine Sainte, période durant laquelle la quasi-totalité des Mexicains sont en vacances, l’annonce inquiète aussi le secteur touristique local, la zone étant une destination prisée. « Nous ignorons si les plages seront propres d’ici là, et nous craignons une baisse significative du nombre de touristes » s’inquiète un habitant cité par le quotidien La Jornada. Les autorités, qui ont lancé une enquête, ont confirmé la catastrophe tout en indiquant que 94,7 tonnes de déchets imprégnés d’hydrocarbures avaient été collectées soit 88 % du total de la polution.

Un navire privé à l’origine ?

Personne ne semble en mesure de déterminer l’origine de la catastrophe. Pemex, qui exploite le Golfe serait-il impliqué comme l’en accuse l’opposition ? La présidente de gauche, Claudia Sheinbaum, s’égosille tous les matins depuis une semaine, lors de sa conférence de presse quotidienne : la compagnie pétrolière nationale n’y est pour rien. Ce pourrait être aussi les suites de l’incendie d’une raffinerie dans le port de los Dos Bocas qui a fait cinq morts ? Des traces d’hydrocarbures ont bien été retrouvées à proximité mais les dates ne concordent pas. Plus au Nord, des boulettes avaient déjà été retrouvées avant l’incendie.

La presse mexicaine a, elle, évoqué le déballastage illégal d’un pétrolier « fantôme » au large de l’État de Tabasco. Information pas confirmée par la présidente qui en revanche assure : « L’entreprise responsable des dégâts devra financer les aides aux communautés locales. »

Reste à savoir qui.

La Marine mexicaine a indiqué que la marée noire dans le golfe du Mexique provenait de trois sources, dont un navire qui n’a pas encore été localisé.

Le ministre de la Marine, Raymundo Pedro Morales Ángeles, a déclaré que 13 navires avaient été repérés, mais que seuls quatre se trouvaient encore dans les eaux mexicaines et faisaient l’objet d’inspections par les autorités compétentes.

Concernant les neuf autres navires, qui se trouvent désormais en eaux internationales, le gouvernement mexicain a sollicité la coopération internationale afin de mener des inspections et de localiser le navire responsable de la pollution.

Sources- Diverses