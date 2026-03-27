L’activité économique du Mexique en baisse et l’inflation s’accélère à 4.63% début mars !

L’inflation au Mexique s’est accélérée plus fortement qu’attendu durant la première quinzaine de mars, compliquant les perspectives de la politique monétaire à quelques jours de la décision de la banque centrale, tandis que les risques mondiaux liés au conflit au Moyen-Orient ajoutent une incertitude supplémentaire.

L’inflation dépasse les prévisions

Les prix à la consommation dans la deuxième plus grande économie d’Amérique latine ont augmenté de 4.63% en glissement annuel début mars, selon les données de l’office national des statistiques du Mexique. Cette lecture a dépassé les attentes de presque tous les analystes interrogés et marque une hausse notable par rapport à l’impression de 4.13% de fin février. Des données séparées ont également montré une inflation en hausse par rapport à 3.92% durant la première quinzaine de février.

Le chiffre le plus récent représente le niveau le plus élevé depuis fin 2024 et souligne une reprise des pressions sur les prix alors que les décideurs anticipaient une tendance graduelle de refroidissement.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, a légèrement diminué pour s’établir à 4.46%, contre 4.48% lors de la période précédente et un peu en dessous des estimations consensuelles. Cependant, elle reste au-dessus de la fourchette cible de la banque centrale, fixée à 3% plus ou moins un point de pourcentage.

Les prix de l’alimentation et des services ont été des contributeurs clés à cette hausse. Les prix de la tomate ont bondi de 32.17%, tandis que les tarifs aériens ont grimpé de 21.86%. En revanche, les prix des œufs ont reculé de 1.33% et les coûts des services internet, de téléphonie et de télévision payante ont diminué de 3.47%.

La décision sur les taux en suspens

Les données sur l’inflation interviennent avant la réunion de politique monétaire de la Banque du Mexique, où les responsables devront prendre une décision difficile sur les taux d’intérêt. La banque centrale, connue sous le nom de Banxico, a suspendu son cycle d’assouplissement le mois dernier après près de deux ans de baisses de taux.

Les analystes restent partagés quant à l’issue.

Sur 29 économistes interrogés par Bloomberg, 15 prévoient que les décideurs maintiendront le taux directeur à 7%, tandis que 14 anticipent une coupure d’un quart de point à 6.75%. Les économistes estiment que les dernières données réduisent la marge de manœuvre de la banque centrale pour assouplir sa politique.

« Ces chiffres confirment que la banque centrale dispose de très peu de marge pour baisser les taux d’intérêt. L’inflation a augmenté, bien que pour des facteurs temporaires, alors même que l’économie montre des signes de fatigue », a déclaré Andres Abadia, économiste en chef pour l’Amérique latine chez Pantheon Macroeconomics, dans un reportage de Bloomberg.

Des données économiques récentes indiquent également un affaiblissement de la croissance.

L’activité économique du Mexique a diminué de 0.3% en janvier par rapport à l’année précédente, un net renversement par rapport à la hausse de 3.26% de décembre.

Les risques mondiaux accentuent les pressions inflationnistes

Des facteurs externes compliquent encore les perspectives. Le conflit en cours au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole, ajoutant des risques inflationnistes malgré une exposition commerciale directe limitée du Mexique.

La banque centrale a déjà repoussé son calendrier pour ramener l’inflation dans la cible, prévoyant désormais qu’elle atteindra la zone-cible de 3% au cours du deuxième trimestre 2027, plus tard que précédemment projeté.

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