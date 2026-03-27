Roger von Gunte, peintre suisse et un des représentants du mouvement de la ruptura est décédé.

Roger von Gunte, Suisse, décédé á l’age de 92 ans va non seulement devenir un peintre et sculpteur reconnu au Mexique, mais aussi contribuer à l’émergence, dans les années 1960, d’une toute nouvelle scène artistique: la Ruptura.

Aujourd’hui, Roger von Gunten est cité aux côtés des représentants les plus connus de la Ruptura, tels que José Luis Cuevas, Lilia Carillo et Manuel Felguérez. Le mouvement, qui a duré des années 1950 jusqu’aux années 1970, a percé grâce à la «Confrontación 66», lorsque le nouveau directeur du Palacio de Bellas Artes de Mexico a exposé pour la première fois publiquement des artistes de la Ruptura en 1966.

«La conception qu’avait von Gunten de l’art mexicain était celle du muralisme», explique la critique et auteure mexicaine Julen Ladrón de Guevara. Ce mouvement, né de la Révolution mexicaine après 1910, avait pu exposer en Europe ses œuvres traitant de lutte des classes, de critique du capitalisme et de décolonisation, et était connu dans les milieux de gauche européens. «Roger von Gunten est arrivé au Mexique par curiosité et s’est heurté à un mur», selon Julen Ladrón de Guevara.

Car non seulement les grands muralistes comme Diego Rivera ou David Siqueiros, qui peignaient sur les murs des bâtiments gouvernementaux et culturels des scènes de la vie aztèque et des batailles contre les Espagnols, n’acceptaient aucun autre style artistique, mais ils ne toléraient pas non plus les artistes étrangers.

Le nom même de leur mouvement, l’École mexicaine de peinture, révélait qu’ils se considéraient comme le seul art valable dans le pays. Le principal allié, l’État mexicain, attribuait alors commandes et subventions exclusivement aux muralistes.

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