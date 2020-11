PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE: JOE BIDEN REMPORTE L’ÉLECTION !

C’est serré ! On ne sait toujours pas qui de Donald Trump ou Joe Biden a remporté l’élection présidentielle. Les Américains se sont massivement rendus ce mardi aux urnes afin de désigner leur futur président, mais la vague bleue espérée par le camp démocrate n’a pas eu lieu.

Épuisés par l’une des campagnes présidentielles les plus tendues de l’histoire moderne des Etats-Unis, électeurs républicains et démocrates se trouvaient mercredi dans un état d’anxiété alors que l’issue du scrutin était toujours indécise au lendemain de la fermeture des bureaux de vote.

Le fait que le président républicain sortant Donald Trump revendique prématurément la victoire dans la nuit de mardi à mercredi, alors même que le dépouillement se poursuivait dans plusieurs Etats « bascule », a passablement agacé les supporters du candidat démocrate Joe Biden.

Les partisans de l’ancien vice-président craignaient de plus en plus que l’actuel locataire de la Maison blanche se refuse à admettre les résultats de l’élection en cas de défaite. A l’inverse, les partisans de Donald Trump ont fait écho aux propos de celui-ci dénonçant une fraude massive.

Quelques Etats indécis…

Les fameux « Swing States » vont, comme il y a quatre ans, jouer les arbitres. Dans la soirée, Joe Biden a remporté le Wisconsin et le Michigan mais les décomptes continuent dans l’Arizona, le Nevada, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Georgie et l’Alaska.

C’est un nouveau revers pour Donald Trump, qui avait emporté l’État du Wisconsin en 2016 face à Hillary Clinton. Peu de temps après cette « victoire » de Joe Biden, Donald Trump a saisi la justice pour demander un recomptage des votes dans le Michigan.

La guerre des nerfs

Donald Trump a revendiqué la victoire avant la fin du dépouillement et accuse ses adversaires de fraude. Il promet déjà un recours devant la Cour suprême. Le clan Biden appelle, lui, à ce que « chaque bulletin soit compté ». Et le candidat se montre désormais très confiant sur ses chances d’accéder à la Maison Blanche.

Suspense en Arizona et Géorgie…!

Mais le président américain est dos au mur: pour arriver à 270, il a besoin de gagner la Pennsylvanie (20 gds électeurs), la Géorgie (19 gds électeurs) et la Caroline du Nord (15 gds électeurs), puis de renverser l ‘Arizona (11 gds électeurs) ou le Nevada (6 gds électeurs). C’est la seule carte qui l’amène à 270.

Et pour l’instant, les républicains sont très pessimistes sur la Pennsylvanie après la déconvenue Wisconsin/Michigan, et Biden peut encore gagner la Géorgie.

Le point sur de possibles recomptes

Les règles varient d’un Etat à l’autre. Pour l’instant, il pourrait y en avoir un dans le Wisconsin avec moins de 1% d’écart, et également en Géorgie et peut-être en Pennsylvanie selon la photo finish. En Pennsylanie, cela pourrait traîner jusqu’à début décembre. Mais la plupart des avocats démocrates estiment que le risque d’un remake de Bush vs Gore est faible, car l’avance de Biden est trop importante dans trop d’Etats.

Selon les analystes politiques de ABC News Live il manquerait à Biden seulement l’état du Nevada pour atteindre les 270 grands électeurs pour accéder à la fonction suprême.

Sources – Agences et www.laprensafrancesa.com.mx