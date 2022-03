Tennis – Rafael Nadal impérial au Mexique !

Invaincu en 2022, l’Espagnol a remporté dans la nuit de samedi à dimanche son 3e tournoi de l’année en dominant Cameron Norrie en finale du tournoi d’Acapulco (6-4 6-4).

L’Espagnol Rafael Nadal a battu le Britannique Cameron Norrie samedi en finale du tournoi ATP d’Acapulco, 6-4, 6-4, sa 4e victoire dans la compétition mexicaine, qui lui permet de rester invaincu en 2022.

Nadal, N.5 mondial, a engrangé sur la côte pacifique son 91e titre, après avoir remporté en 2022 le tournoi de Melbourne et l’Open d’Australie, où il s’était adjugé seul le record de titres du Grand Chelem (21, soit un de plus que le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer).

Sa dernière défaite remonte au 5 août 2021, face au Sud-Africain Lloyd Harris au 3e tour du tournoi de Washington. Il avait ensuite déclaré forfait pour le reste de l’année en raison d’une blessure au pied gauche.

Aucun set perdu

L’Espagnol de 35 ans a eu raison du Britannique de 26 ans en 1h54, le battant pour la quatrième fois en autant de confrontations. Il n’aura cédé aucun set lors de son séjour à Acapulco, comme en 2020 (il avait aussi remporté le tournoi en 2005 et 2013).

Samedi, il a conquis le seul break du premier set au 5e jeu, profitant de deux erreurs de Norrie et envoyant un coup droit gagnant sur la ligne pour prendre le service du Britannique.

Les deux adversaires ont ensuite échangé des breaks dans les deux premiers jeux de deuxième manche, puis Norrie a mené 2-1, mais Nadal s’est alors détaché en remportant quatre jeux consécutifs. Breaké sur son service pour le gain du match, il n’a pas laissé sa seconde chance passer.

Source – Agences