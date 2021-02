Vaccins anti-COVID-19 – Le Mexique et l’Argentine veulent l’«autosuffisance» en Amérique latine

Le Mexique et l’Argentine ont dit mercredi 24 février vouloir collaborer pour que l’Amérique latine «atteigne l’autosuffisance dans la production de vaccins» contre le Covid-19 et qu’aucun pays de la région ne soit exclu de l’accès aux vaccins.

«La pandémie de Covid-19 a souligné l’importance de maintenir l’Amérique latine et Caraïbe, forte, unie et solidaire, où aucun pays ne soit exclu d’un accès universel, juste, équitable et opportun aux médicaments, vaccins et matériel médical», indique un communiqué conjoint publié à l’issue d’une visite du président argentin Alberto Fernandez à Mexico.

Le Mexique et l’Argentine entendent continuer de collaborer «pour que la région atteigne l’autosuffisance dans la production de vaccins et que ceux-ci soient considérés comme des biens communs mondiaux, ainsi que leurs brevets». Mardi, les présidents argentin, Alberto Fernandez, et mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, avaient exigé un accès mondial égalitaire aux vaccins contre le Covid-19, qui selon eux sont monopolisés par les pays riches.

Le Mexique et l’Argentine collaborent avec le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca pour la production de quelque 200 millions de doses de son vaccin développé par l’université d’ , qui seront vendues sur le marché latino-américain. L’Argentine est chargée de la production de la substance active tandis que le Mexique est en charge du conditionnement.

Article du 18 février 2021 – Vaccins anti-COVID-19 – Le Mexique se plaint officiellement à l’ONU !

Le Mexique a soulevé mercredi devant le Conseil de sécurité des Nations unies la question de l’inégalité d’accès aux vaccins contre la COVID-19 dans les pays d’Amérique latine par rapport aux pays producteurs comme les États-Unis.

« Nous allons présenter au Conseil de sécurité la position du Mexique et de l’Amérique latine […] concernant ce qui se passe dans le monde, l’inégalité, l’iniquité dans l’accès aux vaccins, la façon dont les pays qui les produisent ont des taux de vaccination très élevés et l’Amérique latine et les Caraïbes beaucoup plus faibles », a déclaré en conférence de presse le chef de la diplomatie Marcelo Ebrard, en présence du président Andres Manuel Lopez Obrador.

Ce dernier, qui estime que la distribution des vaccins entre pays « n’est pas juste », a rappelé que les vaccins développés par le laboratoire américain Pfizer, en collaboration avec l’entreprise allemande BioNTech, sont importés au Mexique depuis l’Europe, alors qu’ils sont également produits aux États-Unis, frontalier du pays latino-américain.

Les États-Unis se réservent toute la production qui est faite sur leur territoire, a-t-il souligné.

« Voilà certains des sujets que nous voulons soulever à l’ONU pour qu’il y ait une équité, pour qu’il n’y ait pas de thésaurisation des vaccins, pour qu’il y ait un principe d’égalité afin que tous les pays aient la possibilité de vacciner leurs habitants », a ajouté M. Lopez Obrador.

Le 18 janvier, le gouvernement mexicain, répondant à un appel de l’ONU pour partager les doses avec les pays pauvres, a accepté que ses livraisons de vaccins Pfizer-BioNTech soient ralenties.

Au lendemain de cette annonce, le Mexique, qui compte 126 millions d’habitants, avait reçu la moitié des doses prévues, entraînant la suspension de la campagne de vaccination pendant près d’un mois.

Cette dernière a finalement repris lundi après l’arrivée de 870 000 doses du vaccin du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca produites en Inde.

Covid-19: le Mexique dépasse la barre des 2 millions de cas Covid-19: le Mexique dépasse la barre des 2 millions de cas

Le Mexique a dépassé la barre des deux millions de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, qui a fait près de 176.000 morts dans le pays, selon le dernier bilan officiel publié mardi. Un total de 2.004.575 cas et 175.986 décès ont été recensés au Mexique, dont 8.683 nouveaux cas et 1.329 décès dans les dernières 24 heures, a indiqué le ministère de la Santé.

Le Mexique est le troisième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie de COVID-19 en chiffres absolus, derrière les États-Unis et le Brésil.

Source – Agences