Bonne année 2021 / Feliz año nuevo 2021 !

Le jour de l’an est un nouveau départ, le moment de partager avec vous nos vœux les plus sincères. Nous vous souhaitons 365 jours de moments heureux, de bonnes surprises et la concrétisation des projets que vous avez le plus à cœur.

La porte de 2020 se ferme et derrière elle, une année difficile, marquée par des événements inédits. Mais celle de 2021 s’ouvre, sur une perspective d’espoir et de renouveau. Restez tout de même prudents et évitez de vous déplacer car la situation au Mexique demeure tendue et les hôpitaux sont saturés ! L’espoir du vaccin est réel mais les conditions de distribution sont complexes et il faudra encore attendre plusieurs mois avant de pouvoir en bénéficier.

La distanciation reste de mise et le travail à domicile vraiment conseillé.

Le Grand Journal du Mexique vous présente ses meilleurs voeux de santé et de réussite pour 2021 et vous remercie de faire partie de cette grande famille mexicanophile et francophile. Merci de votre fidèlité !

Bonne année et surtout bonne santé ! Feliz año nuevo !