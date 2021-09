Celac – Les jours de l’Organisation des Etats américains (OEA) sont-ils comptés ?

Ce samedi 18 septembre, le Mexique accueille le sixième sommet de la Communauté d’États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac). Seize chefs d’État et de gouvernement sont attendus à Mexico pour avancer vers davantage de cohésion politique, économique et culturelle dans la région.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, assistera en invité à cette réunion. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador entend réaffirmer son leadership dans la région et il propose d’accorder un poids croissant à la Celac au détriment de l’Organisation des États américains, sous la houlette de Washington.