Deux touristes tuées et trois blessés dans une fusillade á Tulum au Mexique !

Deux touristes, une Allemande et une Indienne, ont été tuées et deux Allemands et une Néerlandaise ont été blessés dans une fusillade jeudi 21 octobre au Mexique, a indiqué le parquet. La fusillade a éclaté dans la cité balnéaire de Tulum sur la côte caraïbe de la péninsule du Yucatan, a-t-on ajouté.

«Deux étrangers ont été tués et trois blessés par armes à feu à l’intérieur d’un établissement», a indiqué sur Twitter le parquet de l’État de Quintana Roo, où se trouve Tulum, haut-lieu du tourisme au Mexique. Le parquet a ensuite précisé à l’AFP la nationalité des victimes.

Il s’agit «d’un affrontement» entre deux groupes rivaux qui vendent de la drogue, a ajouté le parquet. Une des victimes «est morte sur place et l’autre, à l’hôpital». Un des responsables présumés de la fusillade a été arrêté, a précisé le maire de Tulum, Marciano Dzul.

Les cinq victimes ont été atteintes par des balles perdues lors de l’échange de feu, et n’ont rien à voir avec les criminels, a ajouté le maire à la chaîne de télévision Milenio TV.

Également connue pour ses vestiges d’une cité portuaire maya, Tulum connaît une vague de violence due à des affrontements entre narcotrafiquants, a reconnu le maire. Quinzième économie mondiale, l’un des dix pays les plus visités au monde, le Mexique (près de deux millions de km²) est aussi par endroits un pays avec des taux de criminalité très élevé.

En 2020 malgré la pandémie, plus de 36.000 homicides ont été officiellement enregistrés, liés pour la plupart à des règlements de comptes entre bandes rivales.

Source Agences