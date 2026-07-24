Discours de Mme l’Ambassadrice Delphine Borione, à l’occasion de la Fête Nationale (14 juillet 2026)

Aux côtés du ministre des Relations Extérieures du Mexique, Roberto Velasco, l’Ambassadrice de France Delphine Borione a prononcé un discours à l’occasion d’une réception organisée pour le 14 Juillet à la Résidence de France. De nombreuses personnalités qui contribuent à la relation bilatérale, qui fêtent cette année ses 200 ans, ont assisté à la cérémonie.

Señor Canciller, estimado Roberto Velasco,

Señora Subsecretaria de Relaciones Exteriores, estimada María Teresa Mercado Pérez,

Señora Directora General de la Lotería Nacional, estimada Olivia Salomón,

Estimadas autoridades federales, estatales y locales,

Estimados miembros del poder legislativo y judicial,

Estimadas y estimados embajadores, representantes e integrantes del cuerpo diplomático, miembros de la academia y la sociedad civil,

Queridas y queridos amigos de los medios,

Mes chers compatriotes,

Es un profundo placer recibirles esta noche para la celebración de nuestra Fiesta Nacional y de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Francia y México.

Me honra mucho compartir este momento con el Canciller Roberto Velasco. Monsieur le Ministre, c’est un honneur de vous recevoir aujourd’hui pour célébrer notre Fête nationale et notre amitié bicentenaire. Lo felicito por su ardua labor desde que asumió el cargo y, en particular, le agradezco por su compromiso constante a favor de la relación entre México, Francia y la Unión Europea.

No puedo empezar mi discurso sin hablar de fútbol hoy, y en particular de nuestros jugadores, “Les Bleus”, que quiero agradecer por este gran Mundial que tuvieron. Perdieron frente a nuestros queridos vecinos españoles y a ellos les deseamos lo mejor en la final.

También quiero celebrar la extraordinaria trayectoria de la selección mexicana que, partido tras partido, logró unir a todo un pueblo e infundir un ímpetu de alegría y orgullo en México y más allá.

México organizó con mucho éxito trece partidos y ha sido un fantástico anfitrión de la Copa Mundial de fútbol 2026, deporte que representa una pasión compartida por ambos países. Felicidades Gabriela Cuevas y todo el gobierno poreste éxito.

También aprovecho para agradecer la ola de simpatía y de apoyo que están recibiendo Les Bleus aquí.

Pero, sobre todo, México es un país amigo y un socio estratégico de Francia. A nuestros países los une el mismo espíritu del siglo de las Luces. Compartimos los valores de libertad, humanismo y dignidad.

Es cierto que nuestra historia tuvo algunos periodos turbulentos, pero supimos superarlos. Como bien lo dijo en mayo pasado, estimado Canciller, la plena madurez de una relación entre naciones se demuestra al abordar estos momentos con honestidad histórica y lograr transcenderlos.

Señor Secretario, Francia ama a México y este año celebramos dos siglos de relaciones tejidas por nuestros pueblos, y por intelectuales, artistas, científicos y empresarios siempre con amistad y admiración recíprocas.

En la perspectiva de este año 2026 tan especial, el Presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, visitó México en noviembre de 2025. Con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adoptaron una declaración conjunta para iniciar un nuevo capítulo de nuestra asociación estratégica. Y el pasado 14 de mayo firmamos juntos, Señor Canciller, un Plan de Acción modernizado. Seguimos escribiendo nuevas páginas de nuestra larga y rica historia.

En primer lugar, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto del derecho internacional, del multilateralismo, de la soberanía y de los derechos humanos .

Lamentablemente, estamos siendo testigos en el mundo de graves violaciones de las normas internacionales, que provocan conflictos y sufrimiento. Vemos también un aumento de las amenazas a las sociedades democráticas, como la desinformación y las injerencias.

Ante estas turbulencias, y en un mundo cada vez más fragmentado, México y Francia promueven acciones comunes. Pienso en particular en nuestra voluntad de regular el derecho de veto en la ONU en el caso de atrocidades masivas. La iniciativa ya cuenta con el respaldo de 120 países, pero necesitamos sumar más.

Creemos también en la urgencia de la acción colectiva para enfrentar los retos globales, como el calentamiento global. Debemos acelerar nuestra movilización ante los efectos devastadores de los fenómenos climáticos extremos. México y Francia refuerzan su protección de la alta mar y de la biodiversidad, cuya desaparición no es menos alarmante.

También nos alertan los ataques a la igualdad de género y a la diversidad. Como países pioneros de la diplomacia feminista, continuaremos luchando por los derechos de todas y todos.

En segundo lugar, fortalecemos los lazos económicos .

Empezamos en mayo con la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea. Y seguiremos fomentando nuestros intercambios con encuentros como la Semana de Francia, que organiza la Cámara de Comercio Franco-mexicana junto con socios mexicanos en octubre próximo.

La presencia económica francesa en México es sólida, de larga data y abarca múltiples sectores. Las setecientas empresas francesas que ya operan en México generan (200,000) dos cientos mil empleos directos. Estas empresas están presentes desde hace años, incluso algunas de ellas desde hace ya más de (100) cien años, y seguirán invirtiendo y creando empleo en México. Así, reforzamos nuestros vínculos económicos y nuestras inversiones recíprocas a través del Plan México y de la estrategia France 2030. Somos socios complementarios en los sectores de la infraestructura, del aeroespacial, de la economía circular, de la salud, de la energía, y también de la innovación y de la digitalización.

En tercer lugar, profundizamos nuestra cooperación cultural, educativa, universitaria y científica .

Con motivo del bicentenario, hemos imaginado juntos la gran fiesta franco-mexicana. Muchas producciones nacerán de la colaboración de artistas de ambos países. Presenté esta mañana la programación del festival que ustedes pueden consultar en este catálogo.

Hemos movilizado a nuestras más grandes instituciones, como Le Centre Pompidou, Les Manufactures nationales, Le Théâtre national de Chaillot o La Comédie Française. Gracias a México por hacer de Francia el país invitado del Festival Cervantino. Serán más de 250 artistas que vendrán a México entre septiembre y noviembre.

Quiero agradecer a las instituciones mexicanas, públicas y privadas, y en particular a la Secretaria de Cultura: muchas gracias por hacer posible este gran evento. Los invitamos a festejar con nosotros.

Celebro también la próxima exposición del Códice Azcatitlán en México y la del Códice Boturini en Francia.

Les doy las gracias también a las empresas que se sumaron a este proyecto a través del Círculo de Mecenas que reúne, bajo la presidencia de Safran, a Accor, Airbus, AXA, BNP Paribas, Engie, FIVES, L’Oréal, Sanofi, Sephora y TotalEnergies.

Chers compatriotes, je voudrais vous remercier de porter nos couleurs et de faire rayonner nos valeurs à travers le pays. Vous êtes le cœur et la raison d’être de notre présence au Mexique et les artisans de notre relation.

L’Ambassade, les Consulats généraux à Mexico et Monterrey restent à vos côtés pour vous accompagner.

Je tiens aussi à remercier tous les agents de l’Etat qui vous ont permis d’exercer à nouveau votre droit de vote lors des élections consulaires en mai, ainsi que tous nos réseaux, nos consuls honoraires, nos conseillers des Français de l’étranger, nos Alliances Françaises, nos écoles, les associations, la Chambre de commerce, la French Tech, les Marianne, MEDEFI et les conseillers du commerce extérieur : toute une équipe qui fait vivre la France au quotidien au Mexique.

Je suis fière de pouvoir compter sur votre dynamisme, votre engagement et votre dévouement.

Je remercie enfin toutes celles et ceux qui ont contribué à préparer cette fête, en particulier l’ensemble de nos sponsors et les formidables équipes de l’ambassade.

Mis queridos amigos, hoy, no es solo una “fiesta nacional”. Es una celebración de nuestra amistad y de los valores esenciales que compartimos: liberté, égalité, fraternité.

Hoy más que nunca, lo que necesitamos es solidaridad y amistad entre los pueblos.

Y porque somos unos románticos, necesitamos amor, especialmente amor a la francomexicana.

Viva México!

Vive la France !

Source – Ambassade de France au Mexique