L’administration ouvre un consulat général de France à Monterrey !

La France ouvre un consulat général à Monterrey au Mexique. Ce consulat général agira au service de nos concitoyens et pour le développement de la présence économique et culturelle française dans trois États très dynamiques du nord du Mexique : le Nuevo León, le Coahuila et le Tamaulipas.

Le consulat général de France à Monterrey accueillera une représentation de l’Institut français d’Amérique latine (IFAL), un espace Campus France et une antenne de la Chambre de commerce et d’industrie franco-mexicaine.

Il travaillera au renforcement de la coopération universitaire, notamment avec l’Université technologique bilingue franco-mexicaine de Monterrey.

Le renforcement de la présence française dans la deuxième zone métropolitaine du Mexique traduit l’attachement de notre pays à son partenariat stratégique avec le Mexique et sa volonté de renforcer et d’approfondir nos liens avec tous les acteurs de ce pays.

Communiqué Officiel