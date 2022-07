Le « Narco des Narcos » de nouveau sous les barreaux au Mexique !

Les États-Unis offraient 20 millions de dollars pour la capture de Rafael Caro Quintero, recherché pour l’assassinat d’un agent antidrogue américain. Mais 14 militaires sont morts dans un accident d’hélicoptère, en marge de l’opération.

La DEA, le département américain de lutte anti-drogue offrait 20 millions de dollars, la récompense la plus élevée pour mettre la main sur Rafael Caro Quintero. Vendredi après-midi, la Marine mexicaine a confirmé avoir interpellé le puissant narcotrafiquant surnommé le « Narco des Narcos », dans le village de Choix au nord du Sinaloa.

Son arrestation a néanmoins entraîné la mort de 14 militaires dans un accident d’hélicoptère. Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a indiqué qu’ils étaient morts «après avoir rempli leur mission de soutenir ceux qui ont exécuté l’ordre d’arrestation émis contre Rafael Caro Quintero» et a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer «les causes de la chute de l’hélicoptère» qui était sur le point d’atterrir.

Rafael Caro Quintero était recherché par les autorités mexicaines et américaines depuis 2013. Cette année un juge avait évoqué une erreur de procédure et ordonné sur-le-champ sa libération, douze ans avant la fin de sa peine de prison. Cette décision avait été annulée par la cour suprême mexicaine quelques mois plus tard mais le criminel avait déjà disparu.

En 1985, Rafael Caro Quintero avait été condamné à 40 ans de prison pour l’enlèvement et l’assassinat d’Enrique Camarena, un agent de la DEA infiltré au Mexique. Après sa libération, le fugitif est devenu la cible numéro un du département anti-drogue américain.

L’un des trois hommes fort du cartel de Guadalajara

L’homme aujourd’hui âgé de 69 ans est le co-fondateur du cartel de Guadalajara, devenu ensuite le cartel de Sinaloa, l’un des plus puissants du Mexique. Ce cartel dirigé par Miguel Angel Felix Gallardo a entièrement contrôlé le transport de drogue, notamment de cocaïne, de Colombie jusqu’au États-Unis, durant la décennie 1980. À l’époque Gallardo était surnommé le « chef des chefs ». Interpellé en 1989, il purge une peine de prison de 76 ans dans une prison de haute sécurité à Guadalajara (Jalisco). L’autre homme fort de ce cartel, Ernesto Fonseca Carillo, alias « Don Neto », avait lui aussi été arrêté en 1985. Aujourd’hui âgé de 91 ans il purge le reste de sa condamnation à domicile sous liberté conditionnelle. Les trois hommes sont originaires de la ville de Badiraguato dans l’État du Sinaloa. Après l’éclatement du cartel de Guadalajara, le trafic de drogue était partagé entre différents cartels, qui se sont ensuite fait la guerre.

Leader du cartel de Caborca

À sa sortie de prison en 2013, Rafael Caro Quintero a repris ses activités, sans pour autant avoir le même pouvoir que dans les années 1980. Sa zone d’influence s’est recentrée autour de Caborca, dans le nord du Mexique. Le criminel est soupçonné de diriger le « cartel de Caborca ». Cette petite ville du désert de Sonora est un point stratégique pour les différents trafics, à une centaine de kilomètres de la frontière américaine. Territoire stratégique et donc disputé par plusieurs groupes criminels. En février, les habitants de la ville avaient subi une nuit d’horreur ponctuée par des tirs et des enlèvements. L’attaque avait été revendiquée par un groupe se faisant appeler « Les fils du Chapo ». Ce cartel est dirigé par les fils du célèbre narcotrafiquant Joaquin Guzman, alias « El Chapo », ex-leader du cartel de Sinaloa. À travers ces deux cartels, Guzman et Quintero, les alliés du passé s’affrontent pour contrôler le territoire.

Aujourd’hui, Joaquin Guzman purge une peine à perpétuité dans une prison de haute sécurité à dans le Colorado. Une extradition dans une prison américaine pourrait également être le sort réservé à Rafael Caro Quintero.