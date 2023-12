Une nouvelle caravane de migrants est partie du Mexique en direction des Etats-Unis !

Elles prennent part à « l’exode de la pauvreté ». Plusieurs milliers de personnes souhaitant rejoindre les Etats-Unis se sont mises en route, dimanche 24 décembre, depuis la ville de Tapachula, dans le sud du Mexique. Selon la BBC, cette caravane s’étirait alors déjà sur 15 km et comptait environ « 7 000 personnes, principalement d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale ». Parmi elles se trouvent des familles avec enfants.

Entre octobre 2022 et septembre 2023, plus de 2,4 millions de migrants ont été interceptés à la frontière terrestre entre le Mexique et les Etats-Unis. Un chiffre en hausse par rapport aux années antérieures et un parcours dangereux, notamment lorsqu’il s’agit de franchir le Rio Grande, le fleuve qui sépare les deux pays : jeudi, deux candidats à l’immigration sont morts noyés à la frontière, près de la ville de Matamoros, en tentant de franchir une zone boueuse de la rivière où les eaux se mêlent à des ordures.

Pour évoquer la question migratoire, le président américain, Joe Biden, et son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, se sont entretenus jeudi au téléphone.

Une réunion bilatérale mercredi

Vendredi, le président mexicain a confirmé la tenue d’une réunion bilatérale le 27 décembre avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, le secrétaire à la Sécurité nationale, Alejandro Mayorkas, et la conseillère pour la Sécurité nationale à la Maison Blanche, Liz Sherwood Randall.

Andrés Manuel Lopez Obrador a reconnu une hausse du nombre de migrants qui traversent le Mexique en direction des Etats-Unis, en provenance du Venezuela, d’Haïti, de Cuba et de l’Equateur, et s’est engagé à renforcer les mesures de contention des migrants dans le sud du pays, à la frontière avec le Guatemala.

« L’accord est que nous continuions à travailler ensemble, et nous avons déjà une proposition pour renforcer nos plans », a déclaré à la presse le président mexicain. Alors qu’aux Etats-Unis, la crise migratoire embarrasse Joe Biden à l’approche d’une année électorale, la délégation américaine « soulignera le besoin de voies légales et de mesures supplémentaires de la part des partenaires à travers la région », ont fait savoir vendredi les autorités américaines.

Face à l’arrivée quotidienne de milliers de migrants en provenance du Mexique – 10 000 passages quotidiens ces dernières semaines, selon la police aux frontières –, les autorités américaines se déclarent débordées. Des points de passage ont récemment été suspendus au Texas, en Arizona et en Californie, la police aux frontières affirmant devoir redéployer ses effectifs pour les concentrer sur l’interception et l’enregistrement des migrants.

