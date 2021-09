Aeroméxico ouvre une ligne directe entre Guadalajara et Madrid ! Une première…

Aeromexico a annoncé qu’à partir du 15 décembre, il reliera directement la ville de Guadalajara à Madrid, avec trois vols hebdomadaires, ce qui signifiera une croissance de 21% de la capacité totale mensuelle de sièges entre le Mexique et l’Espagne.

La route sera exploitée avec des avions Boeing 787 Dreamliner.

La compagnie aérienne mexicaine a souligné que grâce à cette nouvelle route, les clients pourront se rendre dans la capitale espagnole sans avoir à faire escale à Mexico, facilitant et rendant l’expérience de voyage plus confortable.

« La connexion directe de l’État de Jalisco avec l’Espagne et le continent européen marque une nouvelle étape chez Aeroméxico. Cette annonce n’est qu’une partie des plans que nous avons pour nous développer dans cet État et dans d’autres que nos clients demandent, y compris plus d’opportunités pour le transport de marchandises », a déclaré Andrés Castañeda, vice-président exécutif du numérique et de l’expérience client d’Aeroméxico.

La nouvelle route rejoint les 14 vols hebdomadaires que la compagnie aérienne exploite de Mexico à Madrid depuis plus de six décennies.

Aeromexico a récemment annoncé l’incorporation de nouveaux avions à la pointe de la technologie, dont les livraisons ont commencé en juin dernier.

Tel que publié par HOSTELTUR, Aeroméxico augmente son offre vers l’Espagne de 84% après l’ouverture de plusieurs pays de l’Union européenne aux voyageurs vaccinés avec la directive complète contre COVID-19.

La compagnie aérienne a augmenté ses fréquences de Mexico vers Madrid, Paris et dès le 13 juin, augmentant son offre pour cet été de plus de 170 000 sièges, soit une augmentation de 83 % des opérations vers le continent. Dans le cas de l’Espagne, la compagnie aérienne mexicaine offrira 90 000 sièges.

Source – www.lecourrier.es/