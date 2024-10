L’ouragan Milton devient un ouragan de catégorie 5, la plus élevée, et menace le Mexique et la Floride !

Qualifié d' »extrêmement dangereux », l’ouragan devrait entraîner des vents violents sur la péninsule du Yucatan lundi et mardi et toucher les côtés de la Floride, dans le sud-est des Etats-Unis à partir de mardi soir ou mercredi.

Peu après le passage de l’ouragan Hélène, la vigilance est de mise. L’ouragan Milton s’est intensifié « de manière explosive » lundi 7 octobre près de la péninsule du Yucatan au Mexique, avant son arrivée prévue d’ici mercredi en Floride. L’ouragan, désigné comme « potentiellement catastrophique », est classé en catégorie 5, au plus haut de l’échelle de Saffir-Simpson, avec des vents pouvant aller jusqu’à 280 km/h, selon le centre américain des ouragans (NHC).

Des bourrasques violentes vont souffler sur le Yucatan lundi et mardi avant de toucher la Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, « à partir de mardi soir ou mercredi », par la côte du Golfe du Mexique. Bien qu’il ne soit pas prévu que l’ouragan touche terre au Mexique, « des pluies et des vents torrentiels sont attendus », a averti la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum sur X.

La nouvelle présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a également alerté la population sur la possibilité « de pluies diluviennes », dans un message sur X. Plus tôt lundi, des ouvriers du Yucatan barricadaient portes et fenêtres, les pêcheurs ayant eux rentré leurs bateaux au port.

VER VIDEO Y ENTREVISTA DE LA PRESIDENTA SHEINBAUM

L’état d’urgence décrété en Floride

Face à la menace représentée par Milton, le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis a étendu dimanche à plusieurs localités l’état d’urgence déclaré la veille : 51 comtés sur 67 sont désormais concernés. Ce nouvel ouragan suscite beaucoup d’inquiétude en Floride et dans le reste du sud-est américain, dont une large partie est sinistrée depuis le passage dévastateur de l’ouragan Hélène.

En réchauffant les eaux des mers et des océans, le changement climatique rend plus probable l’intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d’ouragans plus puissants, selon les scientifiques. Les températures de l’Atlantique nord évoluent sans discontinuer depuis plus d’un an à des niveaux de chaleur record, très nettement au-dessus des annales, selon des données publiques de l’observatoire météorologique américain (NOAA).

Au Mexique, l’ouragan John a fait au moins 16 morts

L’ouragan John a touché terre mardi en ouragan de force 3, provoquant de fortes pluies dans trois Etats – Guerrero, Oaxaca et Michoacan, qui reçoivent de nombreux touristes. Au moins 16 personnes ont été tuées lors du passage de l’ouragan John sur les côtes du Pacifique dans le sud du Mexique, ont annoncé, dimanche 29 septembre, le président et la protection civile locale.

Le front de mer d’Acapulco, capitale touristique de la jet-set au temps de sa splendeur, avait déjà été détruit le 25 octobre 2023 par l’ouragan Otis, de force maximale 5. « Acapulco se trouve sous l’eau », avait déploré vendredi la maire, Abelina Lopez Rodriguez.

Quelque 18 000 militaires et secouristes ont été déployés pour faire face aux conséquences de l’ouragan, et plus de 5 000 personnes ont été évacuées des zones à risque, selon les autorités. Environ 3 800 personnes ont été accueillies dans des refuges. L’ouragan John a touché terre mardi en ouragan de force 3, provoquant de fortes pluies dans trois Etats – Guerrero, Oaxaca et Michoacan, qui reçoivent de nombreux touristes. A Acapulco il a réveillé chez les 800 000 habitants le traumatisme de l’ouragan Otis. Des voitures ont été ensevelies et un pont s’est effondré.

Source – Agences