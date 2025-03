Droits de douane : fin du sursis pour le Mexique et le Canada !

Au nom de la lutte contre la propagation du fentanyl, le Canada et le Mexique vont devoir composer avec des taxes supplémentaires sur certains produits exportés aux États-Unis dès ce mardi.

Donald Trump accuse le Canada, le Mexique et la Chine de favoriser l’entrée du fentanyl aux États-Unis : ses voisins en ne sécurisant pas assez, à son goût, la frontière, et la Chine en hébergeant la production de précurseurs chimiques de cet opioïde de synthèse. Le fentanyl fait des ravages sur le sol américain, où il est responsable de la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année. Justin Trudeau assure que moins de 1 % du fentanyl entrant aux États-Unis passe par la frontière canadienne.

Plusieurs experts doutent néanmoins de l’efficacité des mesures de rétorsion économique sur cette question de santé publique. Dans un article récent publié dans la revue scientifique The Lancet Regional Health Americas, plusieurs épidémiologistes avancent que, compte tenu de la capacité d’adaptation des réseaux internationaux de trafic de drogue, le contrôle des frontières serait inefficace. Surtout, préviennent-ils, instaurer des taxes sur les produits provenant des pays voisins « pourrait nuire à la coopération diplomatique ».

Le Mexique peaufine son plan B

À quelques heures de l’exécution des menaces du président américain, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a en tout cas affirmé que son pays a des plans de secours. « Il y a une communication permanente avec les différentes zones, tant pour la sécurité que pour le commerce, et nous allons attendre de voir ce qui se passe. Il faut avoir du calme, de la sérénité et de la patience », a-t-elle ajouté.

La dirigeante de gauche nationaliste a souligné que son gouvernement avait pris les mesures « nécessaires » pour éviter l’augmentation promise par Donald Trump. Le Mexique a notamment transféré jeudi dernier 29 narcotrafiquants aux États-Unis, en marge du traité d’extradition entre les deux pays. Mais l’application des droits de douane américains est une décision « qui dépend du gouvernement des États-Unis », a-t-elle rappelé. Avant de prévenir : « Quelle que soit cette décision, nous prendrons aussi nos décisions ».

En février, Donald Trump a aussi signé des décrets pour imposer 25 % de droits de douane sur l’acier et l’aluminium entrant aux États-Unis à compter du 12 mars. Le président américain a affirmé jeudi qu’il comptait toujours imposer des droits de douane « réciproques » aux partenaires commerciaux des États-Unis à partir du 2 avril. Il a également menacé mercredi d’infliger 25 % de droits de douane aux produits en provenance de l’Union européenne (UE), sans donner de date.

Donald Trump prononcera mardi un discours devant le Congrès

Par ailleurs, le républicain exposera, mardi, devant le Congrès sa vision pour les États-Unis et le monde. Son discours, le premier au Congrès depuis son retour à la Maison Blanche, se déroulera à 21 h 00 (03 h 00 heure de Paris) au Capitole de Washington, un peu plus d’un mois après son investiture sous le dôme du bâtiment, et quatre ans après l’assaut du 6 janvier 2021 lancé par ses partisans.

Face aux élus de la Chambre des représentants et du Sénat, le président républicain devrait évoquer les mesures prises lors de ses 43 premiers jours de mandat, mais surtout celles prévues pour les 1.419 restants. Le sénateur républicain, Tommy Tuberville, a dit s’attendre à ce que Donald Trump « souligne les victoires de son administration jusqu’à présent » et qu’il présente « son plan de jeu pour les quatre prochaines années ». Son discours se fera devant une audience en majorité acquise à sa cause. Depuis les élections de novembre, les républicains contrôlent en effet le triptyque Maison Blanche – Chambre des représentants – Sénat. Sans compter l’ancrage conservateur de la Cour suprême, dont trois juges ont été nommés par Donald Trump lors de son premier mandat.

Source – Agences