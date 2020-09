Reportage vidéo – Barcelonnette fête le Mexique tous les ans !

Barcelonnette célèbre chaque année l’histoire de la vallée avec le Mexique: concerts, mariachi, salsa, ateliers sont les maîtres mots pour chaque nouvelle édition des Latino-Mexicaines qui a lieu en août tous les ans depuis plus de 20 ans !

SEV EN VOYAGE nous propose son reportage vidéo sur le festival et sur l’ambiance qui y règne ! Voir plus bas……

La Mexicaine… voici le surnom donné à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence). Partis durant les trop rudes saisons hivernales de la haute montagne, ses enfants ont trouvé, après la mer des Caraïbes, un Mexique libéré de la tutelle espagnole.

Sur cette nouvelle terre de colportage, les Barcelonnettes vont exercer leur double savoir-faire technique et commercial ; c’est au XIXème siècle que les habitants de la vallée de l’Ubaye s’expatrieront au Mexique pour travailler dans l’industrie du textile.

Barcelonnette conserve aujourd’hui de cette épopée un patrimoine architectural impressionnant caractérisé par de nombreuses villas dites Mexicaines.

Ces belles demeures bourgeoises commanditées par les émigrés revenus au pays fortune faite, témoignent de ces liens profonds ; de nombreux Ubayens conservent des liens familiaux, d’autres résidents encore au Mexique.

Barcelonnette célèbre donc chaque année l’histoire de la vallée avec le Mexique: concerts, danses, salsa, mariachi, ateliers cuisine et fabrication de piñatas font parti des activités des fêtes Latino-Mexicaines qui ont lieu autour du week end du 15 août. Un morceau de Mexique dans les alpes de haute provence, lieu de vilégiature et de culture !

Article du 14 août 2017 – Les fêtes latino-mexicaines battent leur plein à Barcelonnette

La Mexicaine… voici le surnom donné à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence), avec son camping Tampico, son avenue Porfirio Diaz, sa villa Puebla… mais surtout l’héritage d’une épopée hors du commun, celle des Barcelonnettes partis au Mexique.

Ceux qui ont fait fortune dans le textile, le commerce ou les banques sont revenus en Ubaye faire construire les maisons dites «mexicaines» qui font aujourd’hui la renommée de la petite cité montagnarde. L’histoire est à découvrir au musée de la vallée, notamment le mardi à 16h.

Les festivités se poursuivent jusqu’au mardi 15 août dans la vallée de l’Ubaye.

Chaque année, le musée accueille des descendants, à la recherche de leurs ancêtres… Chaque été, la ville célèbre les liens qui l’unissent avec le Mexique, à travers des fêtes latino-mexicaines. C’est l’animation qui attire le plus de monde dans l’Ubaye en été! Parmi les aficionados, Anita et son époux font le déplacement exprès en août depuis le Tarn et Garonne, «nous en sommes fous, des Mariachis, des danseuses, mais il est vraiment regrettable de constater que les fêtes ne durent que 4 jours ! 4 jours, c’est vraiment trop court!»… «On a appris qu’un jour a été supprimé, le 11 août, faute de budget, c’est dommage, car ce festival attire beaucoup de monde et devrait être une priorité dans le budget des animations de l’été!».

Ce sentiment est partagé par de nombreux touristes habitués : «On se souvient du temps où les fêtes duraient 10 jours, c’était un véritable festival, avec des groupes venant aussi d’Argentine, du Brésil, de Cuba». Grâce à Stéphane Kochoyan, le directeur artistique des fêtes, qui ne ménage pas ses efforts pour maintenir la qualité des prestations, le ballet magisterial du Chiapas, composé de 38 danseurs et danseuses est présent cette année.

Il a offert dimanche matin un spectacle grandiose, haut en couleurs sur les places. «Pour la première fois depuis la création des fêtes latino, les danseuses se changent de costumes et offrent une grande variété de danses traditionnelles, lors de prestations en ville» précise-t-il. Comme à l’accoutumée, le public émerveillé a découvert au fil des danses toute la richesse du folklore mexicain et les coutumes des différents états du Mexique.

L’ensemble se produira à nouveau lundi 14 août de 10h30 à 12h et en soirée place Manuel à 21h15, puis mardi 15 août de 10h30 à 12h et de 17h30 à 19h. Le groupe El Mariachi Jalisco se produira lundi 14 août de 17h30 à 19h et mardi 15 août de 10h30 à 12h, de 17h30 à 19h et en concert place Manuel à 21h15.

Source – http://www.hauteprovenceinfo.com