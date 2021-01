Dossier – Narcotrafic, immigration, armes: Mexique et Etats-Unis au défi de revoir leur coopération !

Records d’assassinats, cartels toujours plus puissants, consommation de drogue au plus haut: le Mexique et les Etats-Unis vont devoir revoir leur coopération pour contrer le narcotrafic, au moment où le démocrate Joe Biden arrive au pouvoir aux Etats-Unis.

La stratégie mexicaine de militarisation de la lutte anti-drogue en vigueur depuis 2006 et encouragée par les Etats-Unis, est un échec patent. Et la vaste assistance sécuritaire américaine dont bénéficie le pays depuis 2008 dans le cadre d’un programme de coopération militaire baptisé «Initiative Merida» n’y a rien changé.

Des tonnes de drogues continuent d’entrer aux Etats-Unis, qui partage avec son voisin 3000 km de frontière, et les violences liées au trafic ont fait plus de 300 000 morts en près de 15 ans au Mexique. Les experts estiment notamment que la mobilisation de l’armée a abouti à fragmenter les cartels en cellules plus petites et plus violentes. Le Mexique a enregistré en 2020 34.523 assassinats, un chiffre en légère baisse par rapport aux 34.608 de 2019, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

La coopération américano-mexicaine en matière de sécurité «n’a ni protégé les citoyens américains des drogues illégales toxiques ni les Mexicains des gangs criminels vicieux», déplore une commission du Congrès américain dans un rapport publié en décembre.

L«échec» de la réponse militaire

Même si cet accord a représenté un effort «sans précédent» en matière de lutte contre le narcotrafic, il n’a pas rempli ses objectifs et une refonte est «urgente», renchérit la Commission de l’hémisphère occidental sur les politiques des drogues, à l’origine du rapport.

Il préconise «l’exploration d’approches plus ciblées qui se concentreraient sur les organisations les plus dangereuses, y compris celles qui font entrer clandestinement du fentanyl (le puissant opioïde synthétique) aux États-Unis».