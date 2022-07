Football – André-Pierre Gignac élu Ballon d’or au Mexique !

Récompensé en terres latino-américaines. L’attaquant français André-Pierre Gignac a remporté dimanche le Ballon d’Or du meilleur attaquant du championnat mexicain.

L’ancien joueur de l’OM n’en finit plus de marquer les esprits depuis son arrivée aux Tigres de Monterrey en 2016. Le Français a encore été l’un des acteurs majeurs de la belle saison de son équipe, éliminée en demi-finale du tournoi de clôture.

Auteur de 18 buts, 4 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues, «APG» (36 ans), finaliste de l’Euro 2016 avec l’équipe de France, s’est vu décerner cette récompense pour la deuxième fois.

«Merci à mes coéquipiers, mon staff, mes supporters et mon club des Tigres, ce n’aurait pas été possible sans eux. Une pensée spéciale pour le double champion, Julio Furch, qui a été un joueur clé de la finale. Vous l’avez bien mérité ! Merci», a-t-il commenté sur Twitter.

Depuis son arrivée en 2015, Gignac a inscrit 164 buts devenant le meilleur buteur de l’histoire des Tigres, et a remporté le tournoi de clôture en 2019 et trois tournois d’ouverture en 2015, 2016 et 2017.

Article du 20 juillet 2019 – Football – Deux Ballons d’or pour André-Pierre Gignac

L’ancien Marseillais a en effet remporté deux Ballons d’or, les trophées remis à la fin de chaque saison au Mexique. L’international tricolore a été désigné meilleur buteur et meilleur attaquant du championnat mexicain.

André-Pierre Gignac a vécu une nouvelle saison faste avec Monterrey. A défaut de triompher sur la scène continentale, les Tigres ayant à nouveau échoué en finale de la Ligue des champions de la Concacaf, l’attaquant tricolore a en effet remporté le tournoi de clôture du championnat mexicain, décrochant ainsi son quatrième titre de champion.

Un titre agrémenté de plusieurs distinctions individuelles. L’ancien Marseillais a en effet remporté deux Ballons d’or, les trophées remis à la fin de chaque saison au Mexique.

L’international tricolore a été désigné meilleur buteur et meilleur attaquant du championnat mexicain. « Pour mes coéquipiers, merci, a réagi le Français sur son compte Twitter. Sans vous, je n’aurais pas ces ballons d’or entre mes mains. Merci aux Tigres et et aux gens qui ont voté pour moi. »

Article du 26 mai 2019 – André-Pierre Gignac entre dans l’histoire au Mexique !

Arrivé en 2015 aux Tigres de Monterrey, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille empile les buts dans le championnat mexicain. Grâce à sa 104e réalisation, il devient le meilleur buteur de l’histoire des Tigres de Monterrey.

Lors de la finale du tournoi de clôture face à Léon, Gignac s’est encore distingué avec une réalisation qui a permis à son club de s’imposer et de se rapprocher du titre.

Ce 104ème but permet également à Gignac de devenir meilleur buteur de l’histoire du club en rejoignant Tomas Boy. André-Pierre Gignac marque un peu plus l’histoire des Tigres.

L’ancien Marseillais a offert un sérieux avantage à son équipe en finale du championnat mexicain, qui se déroule en deux manches (1-0).

Une légende. André-Pierre Gignac est devenu ce vendredi le meilleur buteur de l’histoire des Tigres de Monterrey, à égalité avec une autre légende du club, le Mexicain Tomas Boy, qui a évolué dans les années 1980. Grâce à son 104e but sous les couleurs des Tigres, pour lesquels il évolue depuis 2015, l’ancien international tricolore de 33 ans a également permit à son équipe de faire un pas vers le titre, en s’imposant 1 à 0 contre Leon dans le match aller de la finale mexicaine.

Le but de Gignac a été célébré par les supporters des Tigres, avec un air bien connu, et spécialement adapté en son honneur… Pour voir le match retour de cette finale, et peut-être André-Pierre Gignac établir un nouveau record, les fans français du joueur devront être très matinaux (ou couche-tard). La rencontre aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, à 3 heures du matin heure française, 20 heures au Mexique !

Si les Tigres de Monterrey devaient s’imposer, il s’agirait de la première victoire pour Gignac en Tournoi de clôture du championnat mexicain. Le joueur possède néanmoins déjà un joli palmarès avec son équipe, avec pas moins de cinq titres déjà remportés en quatre ans.

Les 104 buts se décomposent ainsi:

71 en Liga

21 en Liguilla

8 en Concachampions

2 en Copa MX

1 en Libertadores

