Football – Suivez la finale du mondial au Club France dimanche prochain !

La France défendra dimanche son titre en finale de la Coupe du monde 2022. Après avoir battu dans la douleur le Maroc (2-0), mercredi 14 décembre, au stade al-Bayt, à al-Khor, les Bleus de Didier Deschamps affronteront l’Argentine de Lionel Messi. Suivez la finale du mondial au Club France de Mexico dimanche prochain !

Malgré la défaite, les Marocains eux aussi sont entrés dans l’histoire : aucune nation africaine n’était jamais entrée en demi-finale, le Cameroun, le Sénégal et le Ghana ayant échoué in extremis en quarts.

Après la victoire des Bleus, la foule a afflué sur les Champs-Elysées, à , ainsi que dans les centres villes de nombreuses villes de France, où des scènes de liesse se sont déroulées, de Lille à Marseille. Ce direct est désormais terminé.

« Je suis toujours dans mon rêve, j’ai du mal à me réveiller. » Randal Kolo Muani, auteur du deuxième but, quelques secondes après son entrée en jeu, était toujours sur son petit nuage, au moment de réagir à la victoire des Bleus au micro de TF1. « Je suis toujours dans mon rêve, j’ai du mal à me réveiller. J’ai mis mon premier but, j’espère que ce ne sera pas le dernier, je suis très très heureux pour moi et mes coéquipiers. Je ne réalise pas, je pense qu’on réalisera en se couchant, ou à l’entrainement demain matin », a-t-il déclaré. Suivez et commentez la suite de cette soirée.

« On est immensément fiers », a réagi Emmanuel Macron. « C’est formidable on est très fiers, immensément fiers », a déclaré Emmanuel Macron après la qualification des Bleus pour la finale, au Qatar. « Je pense que nos compatriotes ont besoin de joie simple et pur », a ajouté le chef de l’Etat. « Le sport en procure ». « On a vu une très grande équipe, on a parfois souffert et je veux dire un immense merci à notre sélectionneur Didier Deschamps et à cette équipe qui est un mélange de plusieurs générations et c’est ça qui est formidable », a insisté Emmanuel Macron.

Encore « une dernière marche », note Didier Deschamps. Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a fait part de son sentiment après la victoire des Bleus. « Il y a de l’émotion, de la fierté. Evidemment c’était une marche encore importante aujourd’hui, il y en aura une dernière », a-t-il déclaré au micro de TF1. « Ça fait un mois qu’on est ensemble, ça n’est jamais simple mais voilà, ça a été du bonheur jusqu’à maintenant et mes joueurs son récompensés, ainsi que l’ensemble du groupe. »

Source – France Info

Vive la Final de la Copa Mundial 2022en Club France de México

vs« Allez les bleus, allez les bulles »

