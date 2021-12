France-Mexique / Jean-Yves Le Drian reçoit « l’Aguila Azteca » des mains du président Amlo ! (Video)

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, se rend au Mexique les 20 et 21 décembre 2021. Il a éte reçu ce matin par le président Lopez Obrador dans l’ordre de l’Aigle aztèque (Orden del Águila Azteca) qui est la plus haute distinction attribuée aux étrangers au Mexique.

Alors que la France et le Mexique sont tous les deux membres du G20 et de l’OCDE, Jean-Yves Le Drian réaffirmera la volonté de France de promouvoir et de défendre un multilatéralisme efficace, y compris au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Il abordera les crises régionales et en particulier la situation en Haïti et au Nicaragua.

« Notre coopération bilatérale avec le Mexique sera approfondie notamment en matière de santé, d’investissements et de coopération universitaire. » informe le Ministère des affaires étrangères.

Alors que le Mexique a été le premier pays à rejoindre l’initiative française « Prezode » de lutte contre les pandémies, le ministre soulignera l’appui de la France au laboratoire international de recherche sur les zoonoses « El Dorado » à Mérida dans l’État du Yucatan avec le lancement d’un programme de formation régionale pour chercheurs.

À Mexico, M. Jean-Yves Le Drian visitera l’exposition « Grandeur du Mexique », où est exposée une trentaine de pièces prêtées par des musées français dans le cadre des commémorations du Bicentenaire de l’Indépendance mexicaine.

À Monterrey, le ministre inaugurera le nouveau Consulat général de France. Il s’entretiendra avec le gouverneur de l’État du Nuevo León, M. Samuel García, et rencontrera la communauté d’affaires dont les principaux investisseurs mexicains en France.

Le ministre assistera à la signature de deux conventions de coopération avec l’État du Nuevo León, ainsi qu’avec l’Université autonome du Nuevo León (UANL) visant à développer les mobilités étudiantes et l’enseignement du français.

Le partenariat avec l’UANL sera l’occasion de promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en compagnie des joueurs de football français du club Tigres UANL, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin.

18 oeuvres du patrimoine mexicain restituées à Mexico et exposées à Paris