France / Mexique : Paris accueille le Forum « Génération égalité » ! (Direct Video)

Dans ce contexte, le Gouvernement prend des engagements solides et définitifs pour éradiquer ces injustices. Le Forum génération égalité, initié par ONU Femmes, co-présidé par la France et le Mexique, qui sera accueilli à Paris à partir du 30 juin jusqu’au 2 juillet, répond à cette ambition.

Des milliers de délégués d’États et d’ONG ont rendez-vous de mercredi à vendredi à Paris et en ligne pour une réunion sur l’égalité des sexes, avec l’objectif de déboucher sur des « engagements concrets » pour faire progresser la cause des femmes, mise à mal par la pandémie de Covid-19. Ce « Forum Génération Égalité » est la plus importante convention de l’ONU sur ce sujet depuis la Conférence de Pékin de 1995.

L’événement, coprésidé par la France et le Mexique sous l’égide d’ONU femmes, doit accueillir des personnalités comme la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris (à distance) ou l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton (à Paris).

Il doit déboucher sur un « plan mondial d’accélération » vers l’égalité, autour de plusieurs thématiques comme les violences envers les femmes, le droit à disposer de son corps, ou encore l’égalité économique.

Des annonces attendues

Chaque thème sera abordé par des « coalitions d’action » associant États, organisations internationales, société civile et secteur privé pour élaborer une « feuille de route » dont la mise en œuvre doit être évaluée dans les cinq ans.

Tous les États du monde ont été invités mais à la condition qu’ils s’engagent réellement à faire progresser l’égalité entre les sexes, a expliqué Delphine O, ambassadrice et secrétaire générale du forum.

« Chaque État, institution ou entreprise devra faire une annonce très concrète, qu’elle soit politique, législative ou financière. Nous avons travaillé en amont pour que ces annonces soient nouvelles et substantielles », a-t-elle précisé.

Source – Agences