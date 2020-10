Que fête-t-on au Mexique lors du “Jour de la Race”?

Le 12 octobre au Mexique (et dans de nombreux autres pays d’Amérique Latine) on célèbre la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492 et l’avènement douloureux d’une nouvelle “race” ibéro-américaine qui s’en est suivi… Explications.

« Terre ! Terre ! »

Le 12 octobre 1492 à deux heures du matin, Rodrigo de Triana, un marin de Colomb, aperçoit la côte d’une île des Bahamas du haut du mât de la caravelle la Pinta. Comme convenu avec le chef de l’expédition il pousse le fameux cri “Terre! Terre!” qui aurait dû le rendre riche, Colomb ayant promis fortune à celui qui verrait le premier la côte.

Mais le marin génois s’appropriera sans vergogne ce premier coup d’œil sur le Nouveau Monde -qu’il pensait d’ailleurs être un archipel nippon.

Le 12 octobre 1492 marque donc le début des “Temps modernes”, mais aussi de la colonisation et de l’esclavage massif qui conduira à l’extinction quasi-totale de la civilisation méso-américaine. Colomb ne mettra jamais les pieds au Mexique, mais à partir de 1519 Cortés se chargera de détruire en quelques années l’empire aztèque.

Mais pourquoi alors la date du début de ce saccage est-elle célébrée ? Et surtout pourquoi la “race” – concept fortement tabou en Europe et rejeté par la plupart des scientifiques et intellectuels – fait-elle l’objet d’une fête au Mexique ?

On pourra trouver un début d’explication dans la plaque commémorative de la place des Trois Cultures à Mexico (Tlatelolco), là où la dernière poche de résistance Aztèque fut encerclée par les hommes de Cortés et où, le 13 août 1521, les combattants et leurs familles (quarante mille, estime-t-on !) livrèrent leur dernière bataille et furent consciencieusement massacrés par les Espagnols…et leurs alliés !

“Le 13 août 1521, héroïquement défendu par Cuauhtémoc,

le Tlatelolco est tombé entre les mains d’Hernán Cortés.

Ce ne fut ni un triomphe ni une défaite,

mais la douloureuse naissance du peuple métisse

qui constitue le Mexique d’aujourd’hui.”

Car en effet, au cours des siècles qui suivirent les évènements traumatiques de la Conquista -et malgré une forte hiérarchisation de la société- le mélange du sang européen avec celui de la population native, ainsi que le syncrétisme religieux né de l’intégration de symboles pré-hispaniques dans la pratique du catholicisme, alla bon train en Nouvelle-Espagne.

Une récupération dans le discours officiel

Cependant, même après l’Indépendance et la Révolution, on aurait tort de croire que la relation entre les différents peuples qui composent le Mexique est totalement apaisée.

En dépit d’un discours officiel plutôt ouvert et tolérant (à la différence d’autres pays d’Amérique Latine), une certaine défiance contre les “Indios” (terme péjoratif désignant les indigènes, ou Indiens) reste ancrée dans les mentalités mexicaines.

C’est sans doute avec l’objectif de diminuer ces tensions et de donner une identité plus forte à la population mexicaine que l’avocat, politique et philosophe mexicain José Vasconcelos Calderón, essaye, à partir des années 1920, d’imposer son idée de la “race mexicaine”. En 1925 il écrit dans son essai “La Raza Cósmica” (“La Race Cosmique”) :

“Des peuples hispano-américains surgira une race véritablement universelle faite du génie et du sang de tous.” Il appelle alors de ses vœux à un métissage total,“étant donné que les différentes races du monde tendent à se mélanger de plus en plus, jusqu’à former un nouveau genre humain, composé de la sélection de chacun des peuples existants”.

Recteur de l’Université Nationale, il imposera le slogan de l’école (encore présent sur le blason de l’institution): “Por mi Raza Hablará el Espíritu” (“L’esprit parlera par ma race”), et sous son impulsion le 12 octobre deviendra fête nationale en 1929. Lors des cérémonies organisées sur le Paseo de la Reforma à Mexico, on assistera pour la première fois à une revendication officielle à la fois de l’héritage espagnol et de la racine indigène.

Les revendications indigènes continuent

Mais les grands oubliés de ce discours officiel plein de bonnes intentions restent encore et toujours les populations indigènes, maintenues en marge de la société dans un état de pauvreté souvent préoccupant.

Au début des années 1990, alors que l’on fêtait les 500 ans de la découverte de l’Amérique, une initiative pan-américaine de “Jour de la Résistance Indigène” voit le jour dans divers pays afin de prendre le contre-pied des célébrations du 12 octobre et dénoncer le “nettoyage ethnique” réalisé selon les organisations indigènes durant la colonisation. En 1994, l’insurrection zapatiste se chargera de rappeler au Mexique le poids de siècles de marginalisation que portent les peuples du Chiapas.

Une récupération également dans le parler populaire !

Le terme de “race”, banni du vocabulaire en France, a trouvé pleinement sa place dans l’argot mexicain. Par l’utilisation de “mi Raza” (“ma race”) le mexicain ne se réfère absolument pas à une quelconque couleur de peau ou origine éthique mais plutôt à son peuple, les gens de sa région et même dans une acceptation plus large à son groupe d’amis.

Le concept de “race” au Mexique est donc à prendre dans le sens d’une identité métissée et ouverte sur l’autre qui -malgré la forte charge symbolique qu’on lui attribue en Europe- se trouve à des lieues des chimères nazis et autres délires zemmouriens…!

Nicolas Quirion – (www.legrandjournal.com.mx)