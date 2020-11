La ville de Guadalajara au Mexique sera la capitale mondiale du livre en 2022 !

La ville de Guadalajara au Mexique a été nommée Capitale mondiale du livre pour l’année 2022 par la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, sur la recommandation du Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre.

La ville a été choisie pour son projet stratégique autour du livre, considéré comme un moyen de stimuler le progrès social, de combattre la violence et de construire une culture de la paix pour ses citoyens.

Le programme proposé par Guadalajara s’appuie sur trois axes stratégiques : la reconquête des espaces publics grâce à des ateliers de lecture dans les parcs et autres lieux disponibles ; le lien et la cohésion sociale, notamment par le biais d’ateliers de lecture et d’écriture pour les enfants ; et le renforcement de l’identité des quartiers grâce aux liens intergénérationnels, aux contes et à la poésie urbaine.

La ville utilisera ses atouts culturels tels que les bibliothèques, les salles de lecture, les librairies, les maisons d’édition indépendantes et leur salon international du livre de renommée mondiale, pour améliorer leurs politiques de prévention en matière de violence. Ces ressources seront mises à profit pour permettre aux citoyens de jouir des droits de l’homme, de l’égalité des genres et d’une culture de paix. De cette manière, la ville envisage le livre comme un élément clé de la transformation sociale.

Les activités comprendront des événements littéraires en collaboration avec des écrivains latino-américains, un projet artistique sur la « Tour de Babel », des événements associant le théâtre et la musique à la littérature et l’utilisation de la radio locale pour des lectures de poésie.

Les festivités débuteront le 23 avril 2022, à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

La ville nommée Capitale mondiale du livre s’engage à promouvoir les livres et la lecture en mettant en œuvre des activités tout au long de l’année. Vingt-deuxième ville choisie depuis 2001, Guadalajara succèdera ainsi à Tbilissi (2021) et Kuala Lumpur (2020). Les lauréats des éditions précédentes sont Madrid (2001), Alexandrie (2002), New Delhi (2003), Anvers (2004), Montréal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), (2008), Beyrouth (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Erevan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw (2016), Conakry (2017), Athènes (2018) et Sharjah (2019).

La candidature de Guadalajara a été approuvée par le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre composé des représentants de l’Union internationale des éditeurs (UIE), de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d’institutions (IFLA), de l’Union internationale des auteurs (IFA) et de l’UNESCO.

Source – UNesco