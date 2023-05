Les États-Unis déploient plus de 24’000 agents à la frontière mexicaine !

Les États-Unis déploient plus de 24’000 agents et forces de l’ordre à leur frontière sud avec le Mexique au moment où le gouvernement de Joe Biden redoute un afflux de migrants avec la fin programmée d’une mesure prise pendant la pandémie, a indiqué mercredi un responsable gouvernemental américain.

«Nous avons plus de 24’000 agents et forces de l’ordre déployés à la frontière, ainsi que plus de 1100 coordinateurs» de la police aux frontières, a déclaré à des journalistes ce haut responsable sous couvert de l’anonymat. Il s’agit d’un «nombre record de personnels, d’infrastructures et de ressources déployés à la frontière afin de préparer les quelques semaines difficiles que nous pressentons», a-t-il ajouté.

C’est sans compter les 1500 soldats qui seront déployés à la frontière mexicaine par le Ministère de la défense, en renfort des 2500 déjà sur place. Washington prévoit également d’augmenter les vols de rapatriement et jusqu’à 7000 places d’hébergement supplémentaires dans les centres dédiés, a-t-il dit.

«Ça va être chaotique pendant un moment», selon Joe Biden

Sauf ultime rebondissement, un dispositif connu sous le nom de «Titre 42» doit prendre fin jeudi à 23 h 59 heure de Washington. Activé en 2020 par l’administration de Donald Trump, ce texte rendait quasi-impossible le dépôt d’une demande d’asile aux États-Unis et permettait d’expulser sans délai les migrants vers le Mexique au nom de la lutte contre le Covid. Joe Biden en avait prolongé la validité.

Interrogé par des journalistes mardi soir à la Maison-Blanche sur l’état de préparation des États-Unis face à cette évolution réglementaire, Joe Biden a répondu: «On verra bien. Ça va être chaotique pendant un moment.» Des milliers de migrants se massent déjà à la frontière au Mexique et les autorités américaines estiment que cela «va encore durer quelques semaines», a précisé le responsable.

Les procédures d’expulsion de clandestins vont être durcies

Par ailleurs, les États-Unis comptent ouvrir à terme «plus d’une centaine de centres régionaux de gestion» administrative des migrants, entre autres mesures visant à faciliter l’immigration légale, a indiqué un autre responsable américain. Des centres similaires sont déjà prévus en Colombie et au Guatemala. Gérés avec des partenaires internationaux, ils permettront de faire de premiers contrôles et d’accélérer les procédures d’une entrée légale au pays de l’Oncle Sam.

Dans le même temps, les États-Unis durcissent les procédures d’expulsion de migrants entrés illégalement sur leur territoire, tout en s’engageant à accepter des milliers de réfugiés supplémentaires de pays d’Amérique latine ou centrale.

