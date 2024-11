Les Relations USA-Mexique restent fortes malgré les élections !

Les liens étroits entre les États-Unis et le Mexique devraient perdurer au-delà des élections selon la présidente mexicaine, en dépit des récentes tensions. Découvrez comment les deux pays comptent maintenir leur partenariat crucial malgré les défis…

En cette période électorale charnière aux États-Unis, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’avenir des relations entre Washington et Mexico. Malgré les menaces brandies par Donald Trump durant sa campagne, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum se veut rassurante. Lors d’une récente conférence de presse, elle a affirmé sa conviction que les liens étroits unissant les deux pays perdureront, quel que soit le locataire de la Maison Blanche pour les quatre prochaines années.

Un partenariat économique crucial

Rappelons que le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis. Les échanges entre les deux nations atteignent des sommets, avec des répercussions majeures sur leurs économies respectives. C’est dans ce contexte que le candidat républicain a agité le spectre de droits de douane punitifs en cas de victoire :

S’ils n’arrêtent pas cette vague de criminels et de drogues qui entrent dans notre pays, je vais immédiatement imposer un droit de douane de 25% sur tout ce qu’ils envoient aux États-Unis. – Donald Trump, selon une source proche de sa campagne

Face à ces déclarations, la présidente mexicaine se montre ferme mais diplomate. Elle souligne la nécessité d’un dialogue de haut niveau entre les deux pays, afin de mettre en avant les efforts déployés par le Mexique, notamment en matière de lutte contre le narcotrafic et de contrôle des flux migratoires.

Le fléau du fentanyl

La question du trafic de drogue est particulièrement prégnante. Le fentanyl, opioïde de synthèse ultra-puissant, fait des ravages aux États-Unis. D’après la DEA, l’agence anti-drogue américaine, les cartels mexicains de Sinaloa et Jalisco sont les principaux pourvoyeurs de cette substance mortelle, responsable d’une grande partie des overdoses outre-Rio Grande.

Le schéma est bien rodé : les trafiquants s’approvisionnent en précurseurs chimiques auprès de fournisseurs chinois, puis fabriquent le fentanyl dans des laboratoires clandestins au Mexique. La drogue est ensuite acheminée aux États-Unis via les réseaux de distribution tentaculaires des cartels. Un trafic que les autorités des deux pays s’efforcent d’endiguer, non sans mal.

L’épineuse question migratoire

Autre pomme de discorde : l’immigration clandestine. Donald Trump, fidèle à sa rhétorique incendiaire, a promis l’expulsion de milliers de sans-papiers en cas de réélection, les qualifiant d’”assassins”. Une posture qui fait fi des efforts consentis par le Mexique pour endiguer les flux migratoires.

Claudia Sheinbaum a ainsi rappelé que son pays a permis une diminution de 75% du nombre de migrants à la frontière américaine entre décembre 2023 et octobre 2024. Un argument de poids dans les discussions à venir entre les deux pays.

Cap sur l’apaisement

Malgré les menaces et les invectives de la campagne, la présidente mexicaine veut croire en des relations apaisées et constructives. “Il y aura de bonnes relations”, a-t-elle martelé, appelant de ses vœux des échanges au plus haut niveau une fois les résultats des urnes confirmés.

L’objectif : faire valoir les intérêts du Mexique et consolider le partenariat entre les deux pays sur des bases saines. Un pari audacieux au vu du climat politique délétère qui règne actuellement, mais un pari nécessaire. Car au-delà des postures et des clash électoralistes, États-Unis et Mexique sont condamnés à s’entendre.

Leur proximité géographique, leurs liens économiques inextricables et les défis communs auxquels ils font face, du narcotrafic aux migrations, rendent toute politique d’isolement ou de confrontation vouée à l’échec. Un état de fait dont les dirigeants des deux pays, actuels et futurs, devront tenir compte s’ils veulent écrire une nouvelle page de ce partenariat aussi crucial que tumultueux.

