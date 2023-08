Mexique : l’ouragan Hilary, de catégorie 4 arrive sur la côte Pacifique !

Alors que la Californie se prépare à vivre sa première tempête tropicale depuis 1939, l’ouragan Hilary se trouve actuellement au Mexique, sur la côte Pacifique. Il est de catégorie 4 sur une échelle de 5 et pourrait causer des inondations catastrophiques

Habitants et touristes se préparaient vendredi 19 août à Cabo San Lucas, une cité balnéaire située sur la côte Pacifique du Mexique, à l’arrivée de l’ouragan Hilary, de catégorie 4 sur une échelle de 5. Avec des rafales de vent pouvant atteindre les 215 km/h, Hilary se dirige vers la péninsule de Basse-Californie, dans le nord-ouest du Mexique. Cet ouragan, qui s’accompagnera de fortes précipitations, devrait entraîner des inondations dans cette partie du Mexique ainsi que dans le sud de l’État de Californie, aux États-Unis, selon le Centre national des ouragans (NHC) américain. Dans la nuit de samedi à dimanche, Hilary se situait à 495 km au sud de Cabo San Lucas, une destination prisée des touristes étrangers, essentiellement américains.

Premier ouragan de la saison

Les commerces ont été protégés avec des sacs de sable et le mobilier mis à l’abri. « Nous récupérons tout, les meubles, la cuisine […], nous avons déjà eu des expériences (similaires). Nous savons ce qui peut nous arriver. Il faut se préparer avec de la nourriture, des conserves, des bougies », a expliqué vendredi Marlén Hernández, 30 ans, employée d’un restaurant. « Comme nous sommes venus ici pour nous détendre, nous ne sommes pas trop inquiets. Ce que nous allons faire, c’est essayer de partir un peu plus tôt vers (la ville voisine de) La Paz, pour prendre la route » avant que l’ouragan n’atteigne la côte, a déclaré Alfredo Iñiez, 30 ans, en voyage avec sa compagne.

Hilary se déplace en direction du nord-ouest et le centre de la tempête devrait se rapprocher de la côte ouest de la Basse-Californie au cours du week-end avant atteindre le sud de la Californie dans la nuit de dimanche à lundi, selon le NHC. Il s’agit du premier ouragan de la saison à toucher terre côté Pacifique. « Il devrait commencer à faiblir samedi 19 août, mais Hilary sera toujours un ouragan lorsqu’il s’approchera de la côte ouest de la péninsule de Basse-Californie dans la nuit de samedi à dimanche […]», selon la même source. « Cet ouragan sera une tempête tropicale dimanche après-midi, avant d’atteindre le sud de la Californie ».

Les services météorologiques mexicains prévoient de fortes pluies, accompagnées d’averses, dans une dizaine d’États. Ils appellent à la plus grande prudence en raison d’un risque de coulées de boue et de débordements des cours d’eau. Le Mexique est frappé chaque année par des cyclones tropicaux sur ses côtes pacifique et atlantique, généralement entre mai et novembre.

