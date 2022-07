Pourquoi la fête nationale a-t-elle toujours lieu le 14 juillet ? Que se passe t’il sur Mexico?

Chaque année, le 14 juillet est bien sûr le centre de plusieurs manifestations, et notamment à Paris. L’avenue des Champs-Élysées devient le théâtre d’un défilé militaire qui commence par la traditionnelle démonstration de la patrouille de France, la patrouille acrobatique officielle de l’Armée de l’air française.

Un défilé traditionnel dans un contexte singulier. L’Ukraine était dans toutes les têtes, ce jeudi, lors de la parade militaire du 14-Juillet sur les Champs-Élysées. « Le défilé est marqué par le contexte stratégique et en tient compte », selon les explications de l’Élysée, en mettant à l’honneur les pays d’Europe de l’Est et les troupes françaises qui y sont déployées dans le cadre de l’Otan.

Le défilé à pied a été ouvert par les drapeaux de neuf pays étrangers invités, pour la plupart voisins de la Russie ou de l’Ukraine. Des troupes françaises récemment déployées sur le flanc est de l’Europe leur ont emboîté le pas. Au total, quelque 6300 personnes ont défilé, dont près de 5000 à pied. Le spectacle a mobilisé 64 avions, un drone, 25 hélicoptères, 200 chevaux et 181 véhicules motorisés.

Où fêter le 14 juillet au Mexique ?

Au Mexique l’ambassadeur de France c’est adressé ce matin á la communauté française au Mexique et dédie ce 14 juillet aux femmes et á l’égalité des genres avec notamment une réception á la résidence de France en présence de scientifiques, diplomates, activistes et journalistes qui jouent un rôle important dans la relation bilatérale avec la France. Vers 18h00, l’ambassadeur se rendra au Club France pour saluer la communauté et participer aux festivités prévues dont un concert, un bal traditionnel avec DJ et une tombola géante.