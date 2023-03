Tesla va ouvrir une nouvelle usine géante au Mexique !

Elon Musk s’est fait voler la vedette par les membres du gouvernement mexicain, trop heureux d’accueillir un ­inves­tissement de plus de 5 milliards de dollars. Alors que le ­patron de Tesla devait présenter mercredi son plan stratégique devant les ­investisseurs et évoquer ses projets industriels, l’annonce d’une nouvelle usine d’assemblage au nord du Mexique a déjà été officialisée par la sous-secrétaire d’État aux Relations extérieures.

« Nous avons attiré au Mexique un investissement de plus ou moins 5 milliards de dollars pour l’installation de l’usine de véhicules électriques la plus grande au monde », a déclaré Martha Delgado dans une vidéo postée sur Twitter, où elle s’apprêtait à prendre l’avion pour rejoindre Austin, le lieu du show d’Elon Musk. Le patron de Tesla aura-t-il encore des détails à annoncer sur ce projet mercredi soir ? Martha Delgado a expliqué à une chaîne de télévision mexi­caine que Tesla pourrait produire jusqu’à 1 million de véhicules par an dans cette usine située à ­Monterrey, à 200 kilomètres de la frontière avec les États-Unis.

Début février déjà, le ministre mexicain des Affaires étrangères avait éventé le projet. Un officiel mexicain a déclaré que la « Gigafactory » pourrait produire le ­camion électrique Semi, et une voiture de sport. Il s’agira de la troisième usine de Tesla située hors des États-Unis, après celle de Shanghaï et celle de Berlin.

Voitures éligibles aux subventions américaines

Le maire de l’agglomération de Monterrey a ajouté que l’usine serait située à Santa Clara et que l’investissement pourrait être porté à 10 milliards de dollars. Le président mexicain a assuré que cette construction allait « prendre en compte le problème de la pénurie d’eau ». Elon Musk se serait ­engagé à ce que l’usine utilise des « eaux recyclées dans tout le processus de fabrication d’automobiles électriques », a-t-il précisé.

Le choix du Mexique est opportun : les voitures électriques qui y seront fabriquées et livrées aux États-Unis pourront bénéficier des subventions accordées par l’Administration Biden dans le cadre de l’IRA, l’Inflation Reduction Act, destiné à accélérer l’adoption des véhicules électriques. Début février, BMW a également annoncé un investissement de 800 millions d’euros pour fabriquer des voitures électriques dans son usine ouverte au Mexique en 2019. Il comprend aussi la construction d’une usine de batteries sur ce site.

Tous les grands constructeurs automobiles européens, américains, coréens, japonais sont ­implantés depuis de nombreuses ­années dans le pays, qui bénéficie d’un accord de libre-échange avec les États-Unis. Trois millions de véhicules ont été fabriqués au Mexique en 2021, d’après l’Association mexicaine de l’industrie automobile (Amia).

Par ailleurs, le pays abrite d’importants gisements de lithium dans le nord du pays. Conscient de cette richesse, le président ­mexicain a signé le 18 février ­dernier un décret nationalisant l’éventuelle future production de lithium « pour que les étrangers ne puissent pas l’exploiter, ni la ­Russie, ni la Chine, ni les États-Unis ».

Source – Agences