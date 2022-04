Ultra Run: challenger les Rarámuris, premiers «ultra-traileurs» de l’histoire au Mexique !

Un quotidien marqué par les spécificités de leur territoire, aussi vaste que sauvage, et l’impératif pour eux de se déplacer sur de longues distances en montagne. Popularisés par l’ouvrage iconique « Born to Run » de Christopher McDougall, ces pionniers de l’ultra-endurance ont depuis fait quelques apparitions remarquées sur des courses américaines et européennes, courant le plus souvent en tenue traditionnelle, sandales aux pieds.