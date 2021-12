Vicente Fernandez – « El rey Chente » nous a quitté ! (Videos)

Le monde de la musique pleure la mort du « Charro mexicain ». À l’âge de 81 ans, le chanteur de ranchera Vicente Fernández est décédé. Son état de santé s’est dégradé et malheureusement son décès est survenu le dimanche 12 décembre 2021 à 6h15 à l’Hospital Country 2000 de Guadalajara.

Cela a été confirmé par une publication sur leur compte Instagram, qui indiquait que le chanteur était décédé :

« Repose en paix M. Vicente Fernández. Nous avons le regret de vous informer de son décès le dimanche 12 décembre à 6h15. Ce fut un honneur et une grande fierté de partager avec tout le monde une belle carrière musicale et de tout donner pour son public. Merci de continuer à applaudir, merci de continuer à chanter. #ChenteSigueSiendoElKing «

Rappelons qu’en août dernier, le lundi 9 exactement, les médias rapportaient que l’interprète de ‘Femmes divines’ avait subi un accident domestique qui l’avait conduit aux urgences hospitalières, et que les médecins l’avaient soumis à des soins intensifs, en raison de une blessure cervicale à la colonne vertébrale qui l’empêchait de respirer.

La famille a confirmé la nouvelle dans un communiqué, expliquant que le Mexicain Charro avait subi une blessure à la colonne vertébrale lorsqu’il est tombé dans sa chambre et a heurté le bureau. À partir de ce moment, la famille Fernández a décidé de ne pas donner plus de détails sur l’état du patriarche, invoquant sa gravité mais dans un état stable.

Vicente Fernández Gómez est né le 17 février 1940 dans la banlieue de Huentitán El Alto à Guadalajara, dans l’État de Jalisco, Fernández passa ses premières années dans le ranch de son père Ramon, situé à la périphérie de Guadalajara. Il a également travaillé très jeune comme serveur, lave-vaisselle, caissier et enfin gérant du restaurant de son oncle. « Chente », comme il était connu de tous, se passionna pour le style de vie idyllique du ranch.