Au Mexique c’est six jours de congés payés ! La loi n’a pas changé depuis 50 ans…

Une sénatrice mexicaine a présenté le 11 février un projet de réforme visant à doubler le nombre de jours de congés payés accordés aux salariés après un an de contrat. Les congés payés sont régis par une loi fédérale qui date de 1970, et le Mexique est l’un des pays où ils sont le plus courts, déplore la presse nationale.

Au Mexique, prendre plus d’une semaine de repos par an “est un luxe que peu de travailleurs peuvent se permettre”, souligne El País México. La loi fédérale, qui date de 1970, contraint en effet les employeurs à n’accorder que 6 jours de congés payés à leurs salariés à l’issue d’un an passé dans l’entreprise. Une situation qui fait du Mexique l’un des pays d’Amérique latine “où la réglementation du travail est la plus précaire”, et que certains élus veulent voir évoluer. Le jeudi 10 février, une sénatrice du petit parti social-démocrate Mouvement citoyen, Patricia Mercado, a ainsi présenté un projet de réforme de la loi fédérale du travail qui doublerait le nombre de jours de congés payés dès la première année, rapporte le quotidien mexicain Milenio. Selon cette proposition, les salariés se verraient octroyer 2 jours de congés payés supplémentaires chaque année, “jusqu’à atteindre le nombre de 20”. À la fin de janvier, une autre sénatrice, Geovanna del Carmen Bañuelos, du Parti du travail (gauche), un allié du Mouvement de régénération nationale d’Andrés Manuel López Obrador, avait, elle aussi, présenté un projet de réforme, augmentant également le nombre de jours de congés payés tout en réduisant à six mois le délai légal pour y avoir droit, ajoute El Economista. Ces textes devront être examinés par le Parlement, mais le président mexicain, cité par le quotidien économique dans un autre article, a reconnu lui-même que ses concitoyens ne bénéficiaient pas d’assez de congés payés. Source – Agences