Conférence ASEM en ligne le 22/10 – Comment développer son business au Mexique ?

Le jeudi 22 octobre, se tiendra le troisième Sommet des entrepreneurs de l’Association des entrepreneurs du Mexique (ASEM). Chaque année, ce sommet se concentrera sur les défis que le COVID-19 pose aux entreprises, l’avenir de l’entrepreneuriat et la génération d’alternatives et d’accompagnement du secteur au Mexique.

La transmission débutera à 18h00 via la plateforme WebinarJam, l’inscription est gratuite, il suffit de s’inscrire sur le lien suivant: https://event.webinarjam.com/register/92/0v63zawn

«Les entrepreneurs sont les fondateurs d’entreprises qui sont aujourd’hui le principal employeur du pays et le moteur de l’économie. Dans la mesure où nous créons les conditions pour promouvoir l’entrepreneuriat, nous serons en mesure de déclencher la création de plus d’emplois, d’attirer les investissements et de contribuer à la croissance du PIB pour accélérer la reprise économique », déclare Jorge Corral, directeur exécutif de l’ASEM.

L’ASEM invite à assister au Sommet tous les entrepreneurs et hommes d’affaires du pays, les investisseurs, les représentants des accélérateurs, les incubateurs et autres entités qui soutiennent l’entrepreneuriat, et ceux qui envisagent de s’engager. La transmission débutera à 18h00 via la plateforme WebinarJam. Ce sera un événement gratuit.

L’événement rassemblera des entrepreneurs, des investisseurs, ainsi que des représentants du secteur financier, du monde universitaire, du Sénat et du gouvernement fédéral. Il y aura trois activités principales:

Panel « alternatives de financement pour les entrepreneurs » . S’agissant de l’un des enjeux prioritaires pour l’entrepreneuriat, le contexte actuel d’accès au financement sera abordé, tant pour la banque commerciale que pour les alternatives fintech, ainsi que les attentes à court et moyen terme et les actions à mettre en œuvre dès le départ. . secteur public et privé pour garantir un meilleur accès au financement.

Présentations d’entrepreneurs surmontant les changements. Des entrepreneurs de premier plan de différentes industries partageront comment ils se sont réinventés et ont réussi à se développer dans le contexte actuel.

Panel «programmes et législation pour la relance économique des entreprises» . Il comprendra des entretiens avec des entrepreneurs, des universitaires et des représentants du gouvernement et du Sénat, car ils sont un axe important pour la relance économique à travers des réformes ou la création de lois et la mise en œuvre de programmes. Les meilleures pratiques en la matière seront également partagées au niveau mondial.

Des conférenciers de marque

Parmi les panélistes et conférenciers, il y aura Héctor Sepúlveda, co-fondateur de Mountain Nazca et investisseur à Kavak, la première start-up mexicaine évaluée à plus de 1 000 millions de dollars; Dr. Ana Bárbara Mungaray, chef de l’unité de développement productif du ministère de l’Économie; Ricardo Weder, fondateur de Jüsto; La sénatrice Indira Kempis, membre de la commission économie et du banc pro-entrepreneuriat du Sénat; Fernando Padilla, président national de l’ASOFOM; Diana Molina, responsable des alliances stratégiques de Stripe pour l’Amérique latine; et Luis Ricardo Alvarez, directeur exécutif de Santander PYME, entre autres.

Le but d’avoir cette pluralité de voix est que les pourparlers ne restent pas seulement dans une conversation, mais qu’ils génèrent des engagements et des propositions pour améliorer l’environnement dans lequel les affaires sont entreprises et réalisées dans le pays.