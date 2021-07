Deux films mexicains sur le thème de la violence primés à Cannes ! (Videos)

Deux films réalisés par des femmes et traitant d’enlèvements au Mexique, La civil et Noche de fuego, ont été primés ce vendredi dans « Una Cierta Mirada », la deuxième section la plus importante du Festival de Cannes.

« La civil », la première de la roumano-belge Teodora Ana Mihai, a été récompensée par le « Prix du Courage », tandis que « Noche de fuego », de la Mexicaine-Salvadorienne Tatiana Huezo, a reçu la Mention Spéciale.

Bien qu’il puisse être défini comme un film d’action, le premier est basé sur des faits réels et raconte l’histoire d’une femme qui, faute de soutien des autorités, décide de traquer les délinquants qui ont kidnappé sa fille.

« Night of Fire », qui se déroule dans l’État de Guerrero, raconte l’histoire d’une mère terrifiée qui tente à tout prix d’empêcher que sa fille adolescente ne soit kidnappée par des groupes armés.

“En tant que femme mexicaine, j’aimerais que ma fille puisse marcher sans crainte dans la rue à l’avenir”, a déclaré Huezo lors de la réception du prix. Pour sa part, Mihai a dédié la récompense “aux familles qui recherchent toujours leurs proches au Mexique et dans d’autres parties du monde”.

