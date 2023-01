Économie – La raison pour laquelle les devises d’Amérique latine surperforment les économies développées !

Dossier – Deux monnaies latino-américaines, le real brésilien et le peso mexicain, ont enregistré des performances nettement supérieures à celles des pays du G10 et des autres marchés émergents en 2022, malgré la forte appréciation du dollar américain.

À la fin du mois de septembre 2022, l’indice du dollar, qui compare le dollar à une moyenne pondérée de six autres monnaies, a atteint son plus haut niveau en 20 ans, à 114 points. Mais début octobre, le real a augmenté de 7,2 % par rapport au dollar en 2022 et le peso mexicain de 2,5 %.

Le real brésilien a commencé l’année 2022 à un taux de 5,5 pour un dollar, est tombé à un plus bas de 4,6 en avril, mais est revenu à 5,5 en août et a depuis fluctué entre 5,0 et 5,5. Le peso mexicain a été encore plus stable, atteignant un taux de 21,4 pesos pour un dollar en février, mais tombant à un minimum de 19,5 en juin et oscillant autour de 20,0 à l’automne.

L’une des raisons de la force relative du real et du peso mexicains est la politique énergique de la banque centrale qui a relevé de manière agressive les taux d’intérêt nationaux en prévision et en réponse aux hausses des taux d’intérêt américains cette année.

En juin 2022, OBG a expliqué comment les marchés émergents étaient mieux préparés qu’auparavant pour faire face au défi fiscal de la hausse des taux américains, grâce aux mesures actives des banques centrales, à des réserves de change plus importantes, à des économies plus diversifiées et à des relations commerciales plus nombreuses.

La banque centrale du Brésil a été la plus agressive, procédant à 12 hausses de taux consécutives pour faire passer son taux de 2 % en mars 2021 à 13,75 % le mois dernier, mais elle a signalé qu’elle allait mettre un terme à ces mesures après que les prix à la consommation ont enregistré deux baisses mensuelles consécutives. De même, le Mexique a augmenté son taux de 5,25 % depuis juin 2021, dont une hausse de 0,75 % le 29 septembre, à 8,5 %, alors que l’inflation a atteint son plus haut niveau depuis deux décennies au cours de la première moitié du mois.

La hausse des taux d’intérêt au Brésil et au Mexique a également généré des rendements plus élevés pour les investisseurs par rapport à la baisse des rendements du Trésor américain, contribuant ainsi à la performance positive du real et du peso mexicain, des tendances qui devraient se poursuivre.

En étant à l’avant-garde des hausses des taux d’intérêt américains, les deux pays ont contribué à protéger leur économie.

De manière proactive et avec une vision à plus long terme, la banque centrale du Mexique se prépare à lancer des obligations vertes et durables, conformément à son engagement envers l’Agenda 2030 pour le développement durable, comme l’a détaillé OBG la semaine dernière.