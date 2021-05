Élections au Mexique : 88 militants et responsables de partis ont été tués !

La violence politique a ressurgi à quelques jours des élections mexicaines du 6 juin. Une candidate au poste de maire d’une ville moyenne du pays a été tuée peu avant une réunion électorale.

Au total, 88 militants et responsables de partis ont été tués depuis le début du processus électoral, huit mois plus tôt, selon le cabinet de gestion des risques Etellekt.

Le Mexique vote, dimanche 6 juin, pour des “mégaélections” qui doivent renouveler l’ensemble des 500 députés fédéraux mais aussi près de la moitié des gouverneurs des États fédérés, ainsi que la grande majorité des maires et des conseils municipaux.

Alma Rosa Barragán, candidate à la mairie de Moroleón, une ville d’environ 50 000 habitants du centre du Mexique, a été assassinée par balles, mardi 25 mai, alors qu’elle se préparait à rencontrer des habitants de certains quartiers à l’approche des élections du dimanche 6 juin.

Le quotidien Milenio tente de retracer le déroulement de l’attaque, qui a également fait deux blessés :

À en croire les premiers témoignages, Alma Rosa Barragán se trouvait à une rencontre d’où elle avait d’ailleurs publié [sur sa page Facebook] une vidéo conviant les habitants à ‘venir écouter [ses] propositions et partager un moment’ […]. Une heure plus tard, des hommes en armes faisaient irruption sur les lieux et faisaient feu sur la candidate, qui est décédée peu de temps après.”

“Que justice soit rendue”

Alma Rosa Barragán se présentait comme candidate au poste de maire de Moroleón sous la bannière du Mouvement citoyen (MC), une formation social-démocrate relativement peu présente au niveau national – 27 députés, 7 sénateurs sur 128 – mais parfois très implantée au niveau local selon les États.

“Nous exhortons les autorités à enquêter et à faire en sorte que justice soit rendue après cet attentat brutal”, a notamment lancé sur son compte Twitter Clemente Castañeda, coordinateur national du MC.

L’immense majorité des partis politiques a condamné cet attentat et le bureau du procureur de l’État de Guanajuato, dont fait partie Moroleón, a annoncé la création d’une unité spéciale chargée de mener l’enquête.

“Garantir des élections libres et sûres”

Dans un climat général de violence et d’intimidation, tristement habituel dans le pays lors des campagnes électorales, Olga Sánchez Cordero, ministre de l’Intérieur mexicaine a tweeté : “Nous condamnons l’irruption de la violence, qui vient souiller le processus électoral et éreinter la démocratie. Nous devons garantir des élections libres et sûres.”

