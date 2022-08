La 37e édition des fêtes latino-mexicaines fait danser Barcelonnette au son des mariachis ! (Video)

La commune de Barcelonnette fête l’Amérique latine et le Mexique ! Comme depuis bientôt 40 ans, l’agglomération provençale célèbre son passé commun avec le Mexique dans des grands défilés colorés et musicaux du 7 au 15 août 2022.

Sombreros et mariachis, la petite ville de Barcelonnette dans les Alpes du Sud prend des airs de Mexique cet été. La commune accueille la 37e édition des fêtes latino-mexicaines jusqu’au 15 août. Des festivités devenues immanquables qui célèbrent les liens entre les deux pays pourtant éloignés de plus de 9 000 kilomètres. Il faut remonter au XIXe siècle pour retrouver le point de départ de ce mélange culturel détonnant.

À cette époque, des habitants de Barcelonnette partaient au Mexique pour y travailler et faire fortune. Une fois de retour et grâce à l’argent accumulé, ces émigrés ont construit des maisons grandioses qui seront ensuite baptisées villas mexicaines de la vallée de l’Ubaye. Ces voyages se sont multipliés jusqu’au début du XXe siècle, formant un héritage commun entre les deux nations.

Défilé haut en couleur

Ainsi, chaque année Barcelonnette accueille des défilés de danseuses aux habits flamboyants, rythmés par les mélodies entraînantes des musiciens venus tout droit d’Amérique du Sud. Le groupe Tonatiuh fait découvrir la culture aztèque lors de déambulations festives dans les petites rues étroites de la commune. Un moment de partage apprécié des touristes comme des artistes. « Ceux qui organisent cette fête honorent notre culture mexicaine, c’est très émouvant pour nous. Ça nous fait très plaisir et ça nous procure beaucoup de joie », se réjouit Nora Dela Cruz, membre du groupe Tonatiuh.

« C’est atypique surtout dans un secteur comme ça. C’est génial, ça change un peu de décor, on passe un agréable moment« , renchérit un touriste venu en famille. Pendant un peu plus d’une semaine, les curieux peuvent découvrir les coutumes et la cuisine latine à travers plusieurs ateliers et spectacles gratuits. Plus de 50 000 personnes sont attendues tout au long des festivités qui s’annoncent dépaysantes.

Fêtes latino-mexicaines de Barcelonnette, jusqu’au 15 août, Alpes-de-Haute-Provence, gratuit.