La crise à la frontière fait perdre au Mexique plus de 1 milliard de dollars par semaine !

Un nouvel afflux de migrants irréguliers à la frontière entre le Mexique et les États-Unis a provoqué un renforcement des contrôles, ralentissant fortement le passage des camions. Ces entraves aux exportations mexicaines ont des conséquences “énormes”, alerte le patronat.

Ces dernières semaines, une nouvelle vague migratoire entre le Mexique et les États-Unis a provoqué un renforcement des contrôles à la frontière, ce qui a ralenti fortement le commerce entre les deux pays, notamment le transport par camion. L’économie mexicaine, qui dépend fortement de son grand voisin du nord, est affectée par ce ralentissement, et les autorités sont inquiètes.

“Le drame humain a aussi ses coulisses économiques, écrit le site El País Mexico. L’augmentation du nombre de migrants qui tentent de passer du Mexique aux États-Unis a un effet collatéral sur le commerce entre les deux pays.” Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), a comptabilisé au mois d’août 232 972 arrestations de migrants irréguliers, soit 27 % de plus qu’en juillet et le nombre le plus élevé depuis le début de l’année.

Deux postes-frontières fermés par intermittence

Depuis un peu plus d’une semaine, les contrôles policiers et douaniers ont été renforcés, ralentissant le passage des camions mexicains vers le nord. Deux postes-frontières au Texas sont même fermés par intermittence par les autorités : celui entre Piedras Negras, dans l’État mexicain de Coahuila, et la ville limitrophe d’Eagle Pass, et surtout celui du pont des Amériques, le plus important de ceux qui séparent les villes de Ciudad Juárez, dans l’État de Chihuahua, et d’El Paso.

El País Mexico cite la Coparmex, la Confédération patronale mexicaine :

“Les conséquences pour l’économie sont énormes. Les fermetures intermittentes du pont des Amériques provoquent à elles seules des pertes de 35 millions de dollars [33 millions d’euros] chaque jour.”

Des trains immobilisés

“Selon la Canacar [Chambre nationale des entreprises de transport routier], les entraves aux exportations ont provoqué en une semaine des pertes pour l’économie qui dépassent 1,2 milliard de dollars [1,1 milliard d’euros]”, précise le site d’actualité. Souvent, les transporteurs doivent chercher des itinéraires de substitution, ce qui augmente les coûts logistiques.

Les fameuses maquiladoras, ces usines du nord du pays qui assemblent à bas coût des produits destinés au marché américain – habillage, électroménager, pièces automobiles… –, pourraient être prochainement touchées si les frontières ne rouvrent pas complètement.

La récente vague migratoire a également des conséquences sur le transport ferroviaire. Ferromex, la plus grande entreprise du secteur au Mexique, a récemment pris la décision d’immobiliser une soixante des trains : de nombreux migrants y montaient pour traverser le pays jusqu’à la frontière avec les États-Unis, parfois au péril de leur vie. L’entreprise estime qu’elle n’est pas en mesure d’assurer leur sécurité.

Source – Courrier international