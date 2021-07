L’ancien chef de l’Agence d’enquête criminelle du Mexique demande l’asile politique en Israël !

Israël n’a donné suite ni à la demande d’extradition ni à la demande d’asile, à la grande consternation des responsables mexicains, des organisations de défense des droits humains et des familles des victimes du massacre, qui cherchent toujours la vérité sur la disparition de leurs proches dans le sud du Mexique en 2014. .

M. Zerón, qui affirme que les accusations sont fausses et motivées par des considérations politiques, a demandé l’asile en Israël, où il vit depuis près de deux ans.

Les autorités mexicaines ont accusé le responsable, Tomás Zerón de Lucio, l’ancien directeur de l’équivalent mexicain du FBI, d’enlèvement, de torture et de falsification de preuves dans le cadre de l’enquête sur la disparition de 43 étudiants en 2014, et d’avoir détourné environ 50 millions de dollars en fonds publics dans un autre cas.

Un ancien haut responsable mexicain accusé d’avoir compromis l’enquête sur l’affaire d’Ayotzinapa s’est réfugié en Israël alors que la demande d’extradition contre lui est embourbée dans une querelle diplomatique entre israéliens et mexicains.

Israël n’a pas commenté publiquement l’affaire, mais un haut responsable israélien a déclaré qu’il s’agissait d’une « diplomatie du tac au tac » contre le Mexique, qui a soutenu les enquêtes des Nations Unies sur les allégations de crimes de guerre israéliens contre les Palestiniens.

« Pourquoi aiderions-nous le Mexique ? » a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour offrir un point de vue franc sur un différend diplomatique. Le responsable a également déclaré que la demande d’asile de M. Zerón pouvait être fondée, qui faisait toujours l’objet d’une enquête.

Capture del « El Chapo » et massacre d’Ayotzinapa

M. Zerón, l’ancien chef de l’Agence d’enquête criminelle du Mexique, était surtout connu pour avoir mené la campagne qui a conduit à la capture en 2014 du baron de la drogue Joaquín Guzmán, connu sous le nom de « El Chapo ».

En tant que l’un des plus hauts responsables de l’application des lois du pays, M. Zerón a également dirigé l’enquête sur l’enlèvement et le massacre présumé de 43 étudiants d’un collège d’enseignants d’Ayotzinapa, dans l’État de Guerrero, le 26 septembre 2014. Les étudiants ont été forcés de partir. bus par des policiers municipaux de la ville d’Iguala, emmenés dans des véhicules de police et jamais revus.