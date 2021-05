Le Mexique enregistre une croissance de 0,4% au premier trimestre !

L’économie du Mexique, la deuxième d’Amérique latine après le Brésil, a progressé de 0,4% au premier trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, selon des chiffres préliminaires publiés vendredi par l’Institut national de la statistique (Inegi).

L’activité industrielle, qui représente 30% de l’économie du pays, n’a pas enregistré de hausse tandis que le secteur des services, qui génère 60% du PIB, a progressé de 0,7%, selon l’institut. Le secteur primaire s’est en revanche replié de 1,3% sur la période. Sur un an, le PIB mexicain affiche un repli de 2,9%.

Selon les analystes, la faible performance de l’économie au premier trimestre est due principalement à la fermeture des activités en raison de l’augmentation des cas de coronavirus en début d’année et à des problèmes de production d’électricité qui ont surtout touché le secteur industriel. «La modeste croissance du PIB mexicain au premier trimestre reflète la mauvaise performance du début d’année. La bonne nouvelle est que la reprise semblait amorcée à la fin du trimestre et au début du deuxième», relève Capital Economics.

Des programmes sociaux et des ouvrages d’infrastructure

L’économie mexicaine s’est contractée de 8,5% en 2020, sa plus forte baisse en près de 90 ans, sous l’effet de la pandémie de coronavirus. Pour faire face à l’urgence économique, le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador a évité de prendre des mesures fiscales et a plutôt opté pour des programmes sociaux et des ouvrages d’infrastructure emblématiques, comme une raffinerie dans le sud du pays ou le nouvel aéroport de Mexico, ou encore l’octroi de micro-crédits.

Jeudi, le ministère des Finances a dit s’attendre à ce que l’économie progresse de 5,3% sur l’ensemble de l’année 2021 compte tenu du processus «accéléré» de vaccination de la population, d’une demande plus élevée pour les exportations du pays et de meilleures perspectives de croissance pour les États-Unis, le principal partenaire commercial du Mexique.

Les analystes privés que consulte la Banque centrale mexicaine mois par mois estiment qu’en 2021, l’économie progressera de 4,5%, tandis que le Fonds monétaire international (FMI) table sur une croissance de 5%. Le Mexique, pays de 126 millions d’habitants, compte 2,3 millions de cas confirmés de coronavirus depuis le début de la pandémie et 216.447 décès.

