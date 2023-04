Les États-Unis et le Mexique conviennent d’intensifier la lutte contre le trafic de fentanyl et d’armes !

Le Mexique et les États-Unis ont convenu jeudi d’intensifier la lutte contre le trafic de fentanyl, ainsi que contre les cartels mexicains de la drogue Sinaloa et CJNG et leurs chaînes d’approvisionnement, dans le but commun de réduire la consommation de ce puissant opioïde.

L’accord a été conclu à l’issue d’une réunion de fonctionnaires des deux pays à Washington.

Ces dernières semaines, les deux pays ont demandé à la Chine de contribuer à réduire les envois de produits chimiques précurseurs en provenance du pays asiatique, afin d’empêcher la production de la drogue de synthèse responsable de milliers de décès aux États-Unis.

« C’est notre objectif », a déclaré le ministre mexicain des affaires étrangères, Marcelo Ebrard, dans une vidéo publiée par ses services, sans mentionner l’origine de ces produits chimiques.

La Maison-Blanche a déclaré cette semaine qu’elle prévoyait d’étendre les efforts visant à disrupter les activités financières illicites des trafiquants de drogue impliqués dans le commerce du fentanyl en utilisant davantage de sanctions pour entraver leur accès au système financier américain.

M. Ebrard a indiqué que la délégation mexicaine avait également demandé à Washington de mettre en place un groupe de travail chargé de surveiller et de réduire « substantiellement » le flux d’armes en provenance des États-Unis et à destination du Mexique.

Le Mexique fait appel dans le cadre d’un procès civil de 10 milliards de dollars visant à tenir les fabricants d’armes américains responsables d’avoir facilité le trafic d’armes mortelles à travers la frontière au profit des cartels de la drogue locaux. Il fait valoir que la lutte contre ce phénomène est une responsabilité partagée.

Washington annonce des sanctions contre des réseaux de trafic de fentanyl entre Chine et Mexique

Le ministère américain de la Justice a annoncé vendredi des sanctions contre des réseaux de trafic de fentanyl, un opiacé de synthèse, qui impliquent la Chine et le Mexique.

La justice américaine s’attaque ainsi « aux opérations les plus vastes, violentes et prolifiques de trafic de fentanyl, gérées par le cartel de Sinaloa et alimentées par des composés chimiques d’entreprises pharmaceutiques chinoises », a indiqué le ministre de la Justice, Merrick Garland, lors d’une conférence de presse, précisant notamment que quatre fils du fondateur du cartel mexicain, Joaquin « El Chapo » Guzman, étaient visés par des inculpations.

