Mexico – La cour suprême contre la dépénalisation de l’avortement !

Découvrez la ville de Querétaro, berceau de l'industrie aéronautique au Mexique, à travers la communauté francophone ! Le consul honoraire de France, de Suisse, Yann Lapoire, directeur de "l'Alliance française", les responsables de la "Chambre de commerce franco-mexicaine" del bajío, du "Lycée Jules Verne" mais aussi quelques entrepreneurs et l'association "francophones de Querétaro", nous parlent de leur environnement professionnel et de leur cadre de vie très enviable á seulement 300 kms de la ville de Mexico ! Querétaro est une ville moderne, dynamique, culturelle, coloniale et tranquille particulièrement accueillante et agréable pour les expats du monde entier ! Cette émission fut enregistrée au Moser Cafe Kultur de Querétaro le 29 octobre 2019. Un grand merci à tous les intervenants pour avoir participé et témoigné sur l'émission....!Durée totale: 73 Mns - Médiateur: Alain Figadère, directeur du Grand Journal du Mexique - www.legrandjournal.com.mxNOS INVITÉS SUR LES 6 INTERVIEWS:1- Alexandre Gloux, Consul honoraire de France 2- Yann Lapoire, Directeur de l'Alliance Française2- Papus Von Saenger, Directeur du Musée d'art contemporain2- Delphine Pluvinet de l'Université Autonome de Querétaro3- Raul Perez de Celis, Président de la CCFM3- Claire Schmidt, Directrice de la CCFM4- Cécile Cherbonnel, Présidente du Lycée Français International4- Jean Kasongo, Directeur du Lycée Français International5- Philippe Moser, Consul de Suisse et Directeur du Moser Cafe Kultur5- Magali Bron, Présidente honoraire du Centre Francophone de Querétaro6- Mathieu Fresco, Directeur Général de l'entreprise WASHTECH6- Lina Suarez, Ingénieure chez Excent France6- Clément Laborde, VIE chez Gautier Semences