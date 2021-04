Mexique – Quand les cartels se fournissent sur Ebay !

Plus de 300 achats d’armes à feu, d’équipements paramilitaires et de dispositifs d’espionnage ont été effectués sur Ebay entre 2018 et 2019 par le CJNG, l’un des principaux cartels mexicains de trafiquants de drogue.

Les transactions ont été découvertes lors d’investigations menées depuis les Etats-Unis par le FBI et le DEA. Les marchandises transitaient par Los Angeles.

Une enquête des forces de l’ordre américaines a montré qu’un des plus importants réseaux de narcotrafiquants du Mexique avait utilisé Ebay pour se procurer des armes. Le cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG) a ainsi fait l’acquisition de fusils, de lance-grenades et autres d’armes à feu diverses via la plateforme en 2018 et 2019. La marchandise était livrée au Mexique depuis les Etats-Unis, rapporte Business Insider.

Les trafiquants ont également utilisé Ebay pour acheter des équipements militaires comme des lunettes de vision nocturne, des gilets pare-balles, des viseurs holographiques ainsi que des caméras et des micros-espions. Ils ont réglé les transactions via des dizaines de comptes PayPal différents afin de rester anonymes. Le FBI et l’agence américaine de lutte contre le trafic de drogue (DEA) ont évoqué plus de 300 achats de ce type effectués en deux ans.

Un des suspects mort en prison Un des suspects mort en prison

Les transactions ont été effectuées par Ismael et Carlos Almada Castrillo, deux frères membres du cartel CJNG. Les vendeurs commercialisant les armes sur Ebay livraient ces dernières à une adresse située à Los Angeles.

Les marchandises étaient ensuite acheminées jusqu’à Guadalajara (Mexique) par deux transporteurs, M & M Cargo et Calix Packing. Le dirigeant de ces deux entreprises a reconnu avoir livré des pièces détachées d’armes à Ismael Almada.

Les objets illégalement acquis et importés au Mexique ont été saisis par les autorités. Arrêté en 2019 pour possession de drogue et d’armes, Carlos Almada a été retrouvé mort dans la cellule de sa prison mexicaine en mars dernier. Son frère Ismael a lui aussi été interpellé avant d’être libéré sous caution.

Source – Agences