Point de vue – Le Mexique, acteur de la francophonie !

La présence du Mexique au sein de l’Organisation internationale de la francophonie n’est que l’aboutissement d’une longue histoire d’amour pour la langue et la culture françaises. Une histoire qui nous ouvre aujourd’hui la possibilité d’embrasser toute la richesse de l’espace francophone et de construire ensemble un monde plus prospère et plus juste.

Par Juan Manuel Gomez-Robledo, Ambassadeur du Mexique en France et représentant personnel adjoint du président du Mexique après de l’Organisation internationale de la francophonie.

À l’origine, la société de la vice-royauté de la Nouvelle Espagne découvre la mode et les coutumes françaises au XVIIIe siècle, lors de l’accession au trône espagnol de la maison des Bourbon qui gouverne, depuis le palais royal à Madrid, les territoires qui constituent le Mexique actuel. Des couturiers, des cuisiniers et des aventuriers français trouvent ainsi une voie ouverte à travers l’Atlantique grâce aux velléités de la politique européenne.

Empreint de la philosophie et de l’esprit des Lumières, le Mexique obtint son indépendance en 1821, et la langue française devint le véhicule de la modernité vénérée par les élites politiques et culturelles de la jeune nation. Selon l’usage de l’époque, la diplomatie mexicaine communique alors en français les espoirs portés par son projet, encore fragile et contesté aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Les ministres plénipotentiaires mexicains parcourent les cours européennes et au-delà pour demander en français, que ce soit au sultan à ou à l’empereur à Vienne, la reconnaissance politique du nouvel État.

En dépit de deux guerres avec la France au XIXe siècle, le français prend toute sa place dans l’éducation et la culture du pays. Il s’affirme plus tard en tant que code des avant-gardes artistiques. Le voyage initiatique à Paris s’avère incontournable pour se faire un nom au XXe siècle. Diego Rivera, Alfonso Reyes, Jaime Torres Bodet, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Francisco Toledo, parmi tant d’autres, font de Paris leur Mecque culturelle.

Malgré la montée en puissance de l’anglais à l’échelle mondiale, le Mexique réserve une place notable à l’apprentissage de la langue française. De nos jours, au Mexique, chaque année 200 000 personnes apprennent le français à travers un réseau de près de 40 alliances françaises, et l’Institut français est le deuxième au monde, derrière celui de Paris.

Par ailleurs, cette langue jadis réservée aux élites est devenue un moyen de promouvoir la création d’une force de travail performante et ouverte sur le monde. Ainsi, les programmes de double diplôme développés en coopération avec la France forment-ils annuellement un nombre croissant d’ingénieurs francophones. Prochainement, la première université bilingue ouvrira ses portes à Monterrey, au nord du Mexique.

Nous souhaitons que cette évolution dans l’apprentissage du fra nçais devienne une force qui favorise la mobilité sociale des Mexicains, qu’elle soit un outil pour que les nouvelles générations de mon pays parlent d’innovation et partagent leur vision du monde avec les jeunes de tous les pays francophones. Je suis certain que cela contribuera à nous rapprocher encore davantage du Liban, pays auquel nous sommes liés grâce aux descendants des immigrés libanais qui se sont installés au Mexique.

Admis à l’Organisation internationale de la francophonie en 2014, le Mexique œuvre en faveur du renforcement de la présence des États observateurs au sein des instances de l’organisation. Étant le pays hispanophone le plus peuplé du monde, mon pays partage avec cette communauté axée autour de la langue française l’intérêt pour la défense des valeurs du multilinguisme, du dialogue culturel et de la diversité qui nous apprennent à vivre ensemble en harmonie. Le Mexique prend dès lors sa place parmi les « partisans de cette langue française qui leur tend un miroir où ils contemplent leur humanité, saisissent le monde, entendent sa rumeur », pour reprendre les mots du président Macron à l’Académie française il y a un an.

Interview disponible sur www.lorientlejour.com

Francophonie – Journée internationale de la Francophonie (20 mars 2021) et Semaine de la langue française et de la Francophonie (13 au 21 mars 2021)

Nous célébrons cette semaine la langue française, partagée par 300 millions de personnes sur les cinq continents, majoritairement âgées de moins de 30 ans, et ses valeurs : l’attachement à l’État de droit, à la démocratie, aux droits de l’Homme et à l’égalité femme-homme. Cette année, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a décidé de placer la Journée du 20 mars sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes ». Le réseau de coopération et d’action culturelle du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, les Instituts français, les établissements d’enseignement français (370 000 élèves dont 126 000 élèves français et 244 000 élèves étrangers) sont mobilisés autour d’une série d’évènements toute cette semaine.

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en charge du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, participera à plusieurs événements dont le lancement du Dictionnaire des Francophones, application coopérative destinée à rassembler et à valoriser les expressions du monde francophone, une rencontre avec les pensionnaires de la nouvelle Maison des étudiants francophones de la Cité universitaire de Paris, un événement au Conseil économique et social et environnemental, et depuis la Maison de la Francophonie de Bourgogne Franche-Comté, un échange avec le réseau international des Maisons de la francophonie.

Cette Semaine est également l’occasion de se projeter vers la fin de l’année 2021. En novembre, le XVIIIe Sommet de la Francophonie aura lieu à Djerba, en Tunisie. Les acteurs de la Francophonie s’y retrouveront pour décliner leurs priorités. La France portera plusieurs priorités, au premier rang desquelles : la promotion et l’enseignement de la langue française, les questions politiques et de gouvernance démocratique et les enjeux économiques et numériques.